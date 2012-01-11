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۲۱ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۵۳

بصیری پور خواستار شد:

دولت یارانه موسسات خیریه را پرداخت کند

دولت یارانه موسسات خیریه را پرداخت کند

مشهد - خبرگزاری مهر: عضو شورای اسلامی شهر مشهد اظهارکرد: یک سال از هدفمندی یارانه ها گذشته اما هیچ یارانه ای به موسسات خیریه داده نمی شود و در این خصوص دولت باید پاسخگو باشد و یارانه را به این موسسات اختصاص دهد.

به گزارش خبرنگار مهر غلام رضا بصیری پور، ظهر چهارشنبه در نشست خبری جشنواره عکس گلستانه اظهار کرد: موسسات خیریه هیچ یارانه ای را برای هزینه های آب و برق وگاز دریافت نمی کنند.

این عضو شورای شهر ، گردش مالی را در برخی از موسسات بالای ده میلیارد تومان دانست و بیان کرد: برخی از موسسات خیریه به طور صد در صد هیچ اعتباری را از دولت دریافت نمی کنند و با کمک ها و مساعدت مردم اداره می شوند.

بصیری پور عنوان کرد: موسسات خیریه بازوان دولت هستند که در این مکان ها اقدامات ارزشمند و خداپسندانه برای کودکان و اقشار آسیب پذیر انجام می شود.

بصیری پور افزود: در دین و فرهنگ اسلامی به انجام اقدامات خیرخواهانه و درست تاکید شده پس همه ما موظف هستیم تا در این زمینه گام های محکمی را برداریم که این جشنواره نیز در این جهت حرکت می کند.

300 موسسه خیریه در خرسان رضوی فعالیت می کنند

رئیس مجمع خیرین مسکن ساز خراسان رضوی با اشاره به تعداد موسسه های خیریه در سطح استان گفت: 300 موسسه فعال و نیمه فعال در سطح استان وجود دارد که این استان توانسته رتبه اول را به لحاظ کمیت این موسسات در کشور کسب کند.

بصیری پور افزود: حدود 10 موسسه مربوط به نگهداری کودکان بی سرپرست بوده که در راس این موسسات،" گلستان علی " قرار دارد.

وی در خصوص طراحی دهکده گلستان علی اظهار کرد: این دهکده با 75 هزار متر مربع زیربنا طراحی شده که در این زمینه شهرداری و شورای شهر گفته اند که پروانه ساخت این دهکده را دریافت نکرده و رایگان است.

 وی درباره جشنواره گلستانه تاکید کرد: خروجی و نتایج جشنواره در سال گذشته بسیار مطلوب بود اما انتظار ما هنوز بیش از این است و امیدواریم در جشنواره امسال بهتر و موفق تر ظاهر شویم.

کد مطلب 1507458

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