به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جهانبخش ظهر چهارشنبه در دومین همایش استانی زکات در بوشهر اظهار داشت: انقلاب اسلامی در واقع تحفه و هدیه‌ای الهی به ملت مسلمان ایران بود و امروز شاهد موفقیت و سربلندی نظام اسلامی در تمام ابعاد هستیم.

وی به نقش کمیته امداد در موفقیت نظام اشاره کرد و افزود: کمیته امداد در واقع از یادگارهای مهم امام راحل است که برای حمایت از اقشار محروم و مستضعف تاسیس شده و روز به روز نیز موفق‌تر بوده است.

استاندار بوشهر بیان کرد: خدمت در کمیته امداد نشانگر خلوص و ایمان بالای کارکنان این نهاد مقدس است و در واقع خدمت به بندگان خدا اجری زیاد دارد.

جهانبخش با اشاره به رشد چشمگیر جمع‌آوری زکات در بوشهر گفت: در سال 84 در استان بوشهر فقط 50 میلیون ریال زکات جمع‌آوری شد و در سال 89 شاهد جمع‌آوری بیش از 10 میلیارد ریال زکات بودیم.

وی از جمع‌آوری 12 میلیارد ریال زکات در استان بوشهر خبر داد و افزود: در سال جاری پیش‌بینی می‌کنیم بیش از 12 میلیارد ریال زکات در این استان جمع‌آوری شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) بوشهر نیز در این آیین اظهار داشت: زکات به عنوان یکی از شبکه‌های عظیم حمایتی در استان شناخته می‌شود و در عمران و آبادانی روستاها بسیار تاثیرگذار بوده است.

فرید محبی افزود: استاندار بوشهر در تخصیص اعتبارات معادل زکات تلاش زیادی داشته‌اند که تاثیر زیادی در موفقیت ستاد زکات استان به وجود آمده است.

وی با بیان اینکه در 9 ماه امسال هفت میلیارد ریال زکات جمع‌آوری شده، گفت: تا انتهای امسال شاهد رشد چشمگیری در زکات خواهیم بود که به فضل خدا در عمران و آبادانی و کمک به فقرا هزینه می‌شود.