مهندس احمدی از خدمتگزاران صنعت هسته ای کشور بود

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان انرژی اتمی ایران در بیانیه ای ضمن محکوم کردن ترور شهید احمدی روشن آورده است، بدون شک راه برگزیده ملت غیور و آزاده ایران اسلامی، راه بدون بازگشت بوده و اقدامات مذبوحانه آمریکا و اسرائیل جنایتکار کوچکترین خللی در این مسیر افتخار آمیز ایجاد نخواهد کرد و جمهوری اسلامی ایران راه پر رهرو را بدون تردید ادامه خواهد داد.

متن کامل این بیانیه به این شرح است:

من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه و منهم من قضی نحبه و منهم من ینتطرو ما بدلوا تبدیلا

در سالگرد شهادت پرچمداران عرصه علم و فناوری، شهیدان دکتر علی محمدی و دکتر شهریاری، قرعه فال رجعت خونین این بار بنام دو تن دیگر از حماسه سازان این عرصه اصابت نمود و در بامداد چهارشنبه 21 دی ، مهندس مصطفی احمدی روشن فارغ التحصیل رشته مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف و از خدمتگزاران صنعت هسته ای کشور به همراه همکار عزیزش بدست عمال سرسپرده استکبار جهانی و با روشی ناجوانمردانه شربت شهادت نوشیدند.

"عروج ملکوتی و شهد و مصفای شهادت گوارایشان و همنشینی و همراهی با یاران شهید، نصیبشان باشد."

سازمان انرژی اتمی ایران ضمن عرض تسلیت شهادت این عزیزان سفر کرده به ملت سرافراز، رهبری معظم، رئیس جمهور محبوب و خانواده معزز این عزیزان و تقدیر از زحمات و تلاش های شبانه روزی سربازان گمنام امام زمان (عج) و پرسنل خدوم نیروی انتظامی که توانسته اند با مجاهدت خاموش، تهدیدات مستمر دشمنان را به حد ممکن دفع و به حداقل برسانند، اعلام می نماید:

راه شهیدان احمدی روشن و دیگر شهدای این عرصه که با آگاهی کامل برگزیده شده، با قدرت ادامه خواهد داشت و انشاءالله پیشرفت های روزافزون عرصه هسته ای، هدیه ای کوچک برای تسلی خاطر بازماندگان صبور ایشان خواهد بود.

استکبار جهانی بداند، شعار ملت ایران همچنان فرموده پیر و مقتدای راحل خود است که فرمود: "بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شود."