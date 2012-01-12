مخالفت یونانیها با ساخت اولین مسجد آتن/ تقارن ماه رمضان و المپیک 2012

موزه لوور بنای معماری بخش هنرهای اسلامی را رونمایی کرد

موزه لوور فرانسه یک بنای معماری جدید را که قرار است دربرگیرنده مجموعه‌های هنرهای اسلامی جدید این موزه باشد رونمایی کرد که از آن به عنوان یکی از مهمترین شاهکارهای معماری موره لوور پس از ساخت هرم شیشه‌ای یاد می‌شود.

این بنای معماری جدید با سقفی که شبیه یک سطح مواج ابریشمی است و حجاب اسلامی را تداعی می کند قرار است به زودی مورد بهره برداری قرا ربگیرد.

این پروژه مجموعه اشیائی مربوط به هنر اسلامی را در برمی گیرد که نخستین بار از سوی ژاک شیراک رئیس جمهور سابق فرانسه در سال 2002 افتتاح شد. شش سال بعد از آن نیکولاسارکوزی رئیس جمهور کنونی فرانسه نخستین سنگ بنای این بخش از موزه لوور را گذاشت و پس از چهار سال کار ساختمانی این بخش در تابستان 2012 افتتاح می شود.

بنای معماری جدید موزه لوور در فضای 3500 متر مربعی ساخته شده است و بزرگترین پروژه این موزه از 20 سال پیش که بنای هرم شیشه ای در محوطه اصلی لوور ساخته شد محسوب می شود. قرار است مجموعه هنری اسلامی که در این بنای معماری قابل توجه لوور به نمایش گذاشته شود، شاهکارهای هنری اسلامی از قرن هفتم تا نوزدهم از سراسر سه قاره بزرگ جهان را گردهم جمع کرده و همچنین به حضور جمعیت قابل توجه مسلمانان در فرانسه نیز توجه داشته باشد.

مسلمانان چینی تخریب مسجد تاریخی خود را محکوم کردند

مسلمانان چین تخریب مسجدی با قدمت یک قرن را در شمال غربی این کشور محکوم کرده و هشدار دادند که این اقدام می‌تواند به آتش تنشهای قومی کشور بیافزاید.

زی تائو همسر امام مسجدی که توسط چین تخریب شده گفت: ما این مسجد را با کار دست خود احیا کرده بودیم، تخریب آن برایمان بسیار غم انگیز است.

مقامات چینی اوایل هفته این مسجد را در روستای تائوشان در منطقه نینگشیا در شمال غربی چین تخریب کردند. تاریخ ساخت این مسجد به سلسله چینگ در قرن نوزدهم باز می گشت و از سوی مقامات چینی ثبت شده بود، اما پس از آنکه ساکنان محلی 127 هزار دلار برای مرمت آن جمع کردند، مقامات اعلام کردند که این مسجد یک مکان دینی غیر قانونی است.

تخریب این مسجد مناقشاتی را میان ساکنان محلی و مقامات امنیتی فراهم کرد که طی این درگیریها دونفر جان خود را از دست دادند.

این خشونت در روستان تائوشان که ساکنان آن هویی تبار هستند متعارف نیست. مسلمانان هویی تبار حدود 10 میلیون نفر از جمعیت 20 میلیونی مسلمانان چین را تشکیل داده اند. مسلمانان چین ابراز نگرانی کرده اند که تخریب این مسجد می تواند به تنشهای میان مقامات و اقلیت مسلمان در کشور بیافزاید.

سازمان همکاری اسلامی نسبت به تخریب مسجدی در چین ابراز نگرانی کرد

سخنگوی سازمان همکاری اسلامی نسبت به گزارشهای منتشر شده از درگیری میان روستائیان محلی و پلیس در نتیجه تخریب یک مسجد تاریخی در روستای تائوشان در شمال غربی چین ابراز نگرانی کرد.

سازمان همکاری اسلامی نگرانی خود را نسبت به تخریب این مسجد بعنوان محل نیایش مسلمانان ابراز کرد و نسبت به کشته شدن تعدادی از مسلمانان در این درگیریها ابزار تأسف کرد.

سازمان همکاری اسلامی اعلام کرد از مقامات چین انتظار دارد به طور کامل با حقوق مسلمانان برای ساخت و حفظ اماکن نیایشی موافقت کند تا آنها بتوانند حقوق خود را برای اجرای مراسم دینی به شکل آزادانه احقاق کنند.



مسلمانان واشنگتن درمقابل ساختمان کنگره اجتماع می‌کنند

صدها نفر از مسلمانان در ایالت واشنگتن درنظر دارند روز 16 ژانویه (26 دی ماه)درمقابل ساختمان کنگره آمریکا اجتماع کنند، با قانونگذاران ایالتی در دفاتر آنها دیدار کرده و از آنها بخواهند لحن شایع اسلام هراسانه و جرایم ناشی از انزجار در این کشور را محکوم کنند.

ارسلان بخاری مدیر اجرایی دفتر شورای روابط اسلامی آمریکایی در واشنگتن اظهار داشت: این رویداد فرصتی برای مسلمانان فراهم می آورد تا با فرآیندهای سیاسی و نمایندگان ایالتهای مختلف آشنا شوند. نمایندگان باید امسال برای اختصاص بودجه به خدمات مهم برای مردم جامعه به ویژه قشر آسیب پذیر اقدام کنند.

در این اجتماع که بعنوان بخشی از برنامه سالانه "روز مسلمانان واشنتگن در ساختمان کنگره " برنامه ریزی شده حدود 400 نفر از مسلمانان واشنتگن با برخی نمایندگان منتخب خود دیدار می کنند.

این دیدار از سوی دفتر شورای روابط اسلامی آمریکایی در روز 26 دی ماه برگزار می شود و یکی از بزرگترین رویدادها در نوع خود در آمریکا محسوب می شود. شرکت کنندگان از قانونگذاران می خواهند در رابطه با موضوعات مهمی چون برنامه های مهم عمومی و رویکرد متعادل به بودجه ایالتی نیز صحبت کنند و آن را در تصمیم گیریهای خود مدنظر داشته باشند.

همچنین قرار است در پایان این جلسه به قانونگذاران و کارمندان دفاتر آن یک نسخه از قرآن به زبان انگلیسی هدیه داده شود. این رویداد می تواند اطلاعاتی را درباره فعالیتهای ضداسلامی اخیر برای قانونگذاران فراهم کند از این رو مسلمانان از آنها می خواهند صدای خود را علیه اسلام هراسی و جرایم انزجاری در کشور بلند کرده و آن را محکوم کنند.

حمله به مسجدی در استرالیا/ تعصبات افراطی رو به افزایش است

حمله عده ای متعصب به مسجدی در نیوکاسل در نیوساوت ولز استرالیا موجی از محکومیتها را از سوی دولت این ایالت به همراه داشته است و فراخوانهایی برای همکاری بیشتر در راستای بهبود روابط اجتماعی صورت گرفته است.

ویکتور دومینلو وزیر شهروندی و جوامع نیوساوت ولز گفت: حمله به اماکن عبادی که مسلمانان، مسیحیان ، بودائیان، هندوها و یهودیان در آن عبادت می کنند در جامعه ای که دارای ارزشهای آزادی دینی و تساهل اجتماعی بوده غیرقابل قبول است. تلاشهای پلیس باید با همکاری جامعه باشد تا این همکاری ها ثمربخش واقع شوند.

این حملات دوشنبه گذشته از سوی دو مرد ناشناس صورت گرفته که تصاویر آنها در دوربینهای مداربسته ضبط شده است آنها پس از آنکه یک گروه از کودکان کلاس قرآن خود را به اتمام رسانده اند، این مسجد را مورد حمله قرار دادند. درحالی که هفت نمازگزار داخل مسجد بودند مردی که یک خالکوبی بزرگ صلیب روی گردنش داشت تلاش کرد وارد مسجد شود، اما در این میان پلیس اظهار می دارد که این حمله از پیش هماهنگ شده نبود.

وین هامفری بازرس ارشد پلیس گفت: به نظر نمی رسد که این حمله از قبل هماهنگ شده باشد، این دو نفراز اراذل بوده که در این محله پرسه می زدند و ناگهان تصمیم به انجام این کار می گیرند. چرا که درنظر ما هیچ اقدام سیستماتیکی در رابطه با این حمله انجام نشده است.

این حمله از سوی بسیاری از گروه های دینی نیز مورد محکومیت قرار گرفته است. دیانا راه سخنگوی انجمن مسلمانان نیوکاسل در نیوساوت ولز اظهار داشت که این حمله آخرین اپیزود از اسلام هراسی ها و رویدادهای ضد اسلامی است که از زمان اعلام تصمیم این انجمن برای ساخت یک مسجد بزرگتر آغاز شده است.

این انجمن چندی پیش پروژه ساخت مسجد خود را مطرح عنوان کرد که برای پاسخ به نیازهای درحال افزایش جمعیت مسلمان طی 5 سال گذشته این انجمن خواستار ساخت یک مسجد بزرگتر است. این درحالی است که این پروژه در نتیجه مشکلات پارکینگ و تأثیرات منفی ساکنان محله به تعویق افتاده است.

قرار است ماه آینده دادگاه زمین و محیط زیست شهری درباره ساخت این مسجد تصمیم گیری کند.

توزیع قرآن رایگان بین مسلمانان آمریکا

محفل اسلامی آمریکای شمالی برای پاسخ به برخی افراد شکاک در جامعه آمریکا ابتکار عمل توزیع قرآنهای رایگان و جزوات اسلامی را در مقابل کتابخانه‌های عمومی را راه‌اندازی کرده تا در راستای رفع باورهای نادرست گام بردارد.

محمد مظاهر عضو محفل اسلامی آمریکای شمالی اظهار داشت: باورهای نادرستی درباره اسلام و قرآن وجود دارد. مردم این کشورترکیبی از فرهنگهای مختلف هستند که با دین یا ادیان دیگر از طریق رسانه ها آشنا شده و همواره باورهای صحیح و درستی از اسلام ندارند. این دین به شدت دچار سوء باور غیر مسلمانان شده است.

محمد مظاهر از جمله افرادی که در این طرح شرکت دارد در مقابل کتابخانه عمومی سانتا مارگریتا در کالیفرنیا به عنوان بخشی از برنامه "چرا اسلام" اقدام به توزیع نسخه های رایگان قرآن و جزوات اسلام می کند.

براساس این ابتکار عمل که طی روزهای پایانی هفته گذشته انجام شد، مسلمانان یک هدف واحد را دنبال می کردند که آن ارائه توضیح درباره اسلام بود، چرا که بسیاری از مردمی که وارد کتابخانه یا از آن خارج می شدند به این میز که مقابل ورود کتابخانه سانتا مارگاریتا قرار داده شده بود مراجعه کردند.

برخی از این جزوات برای افرادی تهیه شده که اطلاعات اندکی درباره اسلام دارند و می خواهند اطلاعات بیشتری درباره اسلام به دست آورند. علاوه بر این کتابخانه محفل اسلامی آمریکای شمالی در مقابل چهار کتابخانه دیگر نیز همین ابتکار عمل را انجام داد. این گروه از مسلمانان ابتدا به دنبال کسب مجوز برای ورود به کتابخانه بودند اما بعد به این نتیجه رسیدند که وارد شدن داخل فضای کتابخانه ها چندان ضرورتی ندارد.

این جزوات موضوعات متنوعی را چون روابط اسلام با مسیحیان و یهودیان، مسئله حقوق بشر، جایگاه زنان، زندگی پس از مرگ و نماز را تحت پوشش قرار داده است و با عنوان " اسلام درباره تروریسم چه می گوید" منتشر شده است. در این جزوه تأکید شده است که اسلام اغلب مسئول اقدامات اقلیت کوچکی از مسلمانان شمرده می شود درحالی که دین اسلام با اقدامات منحرف این عده هیچ نسبتی ندارد.

دولت کانادا حمله به مسجد کبک را محکوم کرد

مسجدی در کبک بزرگترین استان کانادا مورد حمله عده ای خرابکار و متعصب قرار گرفته که این اقدامات از سوی جامعه مسلمان و سایر جوامع دینی محکوم شده است.

نوشتن شعارهای ضد اسلامی روی دیوارهای این مسجد به عنوان اقدامات خرابکارانه درست چند روز پس از حمله عده ای ناشناس و شکستن پنجره های این مسجد صورت گرفته است.

جانسون کنی وزیر مهاجرت کانادا اظهار داشت: این نوع تعصب در کانادا جایی ندارد. هرگونه خرابکاری رقت انگیز است اما تخریب و خرابکاری در رابطه با اماکن عبادی ادیان اقدامی بسیار منفور است، دولت ما به شدت این حملات را که جامعه را در رعب وحشت می برد محکوم می کند.

استفان هارپر نخست وزیر کانادا نیز طی یک بیانیه این حملات شنیع را محکوم کرده، ظرف شش ماه گذشته این چهارمین حمله ای بوده که علیه همین مسجد صورت گرفته است.

روحانی مسلمان در دانشگاه میشیگان پاسخگوی نیاز دانشجویان خواهد بود

یک روحانی مسلمان در دانشگاه میشیگان با هدف پر کردن جای خالی این نقش در فضای دانشگاه و پاسخگویی به نیاز دینی جوانان مسلمان منصوب شد.

ایمان عبدالهادی رئیس انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه میشیگان گفت: جامعه مسلمانان در فضای دانشگاه درحال رشد بوده و این جامعه نیازمند یک حضور ثابت است. احساس کردیم یک روحانی مسلمان می تواند به طور رو در رو با مسلمانان صحبت کرده و پاسخگوی نیازهای دینی آنها باشد.

محمد تایسیر صافی به عنوان روحانی مسلمان دانشگاه میشیگان مصوب شده تا نیازهای دینی دانشجویان مسلمان برطرف شوند، هدفی که انجمن مسلمانان دانشگاه میشیگان طی سه سال گذشته آن را دنبال کرده اند.

مصباح احمد دانشجوی رشته عدالت اقتصادی در دانشگاه میشیگان گفت: این نوع از حضور رهبران دینی در بسیاری از دانشگاه ها وجود دارد اما مسلمانان این دانشگاه برخلاف پیروان سایر ادیان هیچ روحانی نداشتند، از این رو انتصاب این روحانی مورد حمایت نهادهای دینی دانشگاه میشیگان قرار گرفته است.

رید همیلتون رئیس انجمن مشاوران دینی دانشگاه میشیگان اظهار داشت: نقش شخصیتهای دینی به طور کلی در فضای دانشگاه مهم و دارای اهمیت است.

وزارت بهداشت اندونزی با علمای مسلمان همکاری می‌کند

وزرات بهداشت اندونزی از بزرگترین سازمان اسلامی این کشور برای محدود کردن استعمال دخانیات توسط مردم این کشور کمک خواسته تا اهداف ستاد خود را علیه این عادت مرگ بار در پرجمعیت‌ترین کشور اسلامی جهان اجرایی کند.

جاندرا یوگا آدیتاما مدیرعامل بخش کنترل بیماری و سلامت محیط زیست در وزارت بهداشت اندونزی گفت: به عنوان پایه و اساس بحث، ما چیستی مقررات را توضیح می دهیم و این که مصرف تنباکو می تواند چه تبعاتی داشته باشد را تبیین می کنیم و برای اعمال این مقررات از نهادهای دینی چون نهضت العلما کمک می گیریم.

این ابتکار عمل همزمان با دیدار وزیر بهداشت با رهبران اسلامی آغاز به کار کرده است. مقامات بهداشت با کمک گرفتن از رهبران دینی تلاش می کنند استعمال دخانیات را در این کشور محدود کنند. چرا که درحال حاضر اندونزی سومین مصرف کننده بزرگ دخانیات در جهان پس از چین و هندوستان است.

مقامات وزارت بهداشت حمایت نهضت العلما را بسیار مهم قلمداد می کنند چرا که این سازمان دارای بیش از 30 میلیون عضو است.

سالانه حدود 200 هزار نفر از اندونزیاییها دراثر بیماریهای مرتبط با تنباکو جان خود را از دست می دهند. هرسال در سراسر جهان شش میلیون نفر در نتیجه چنین بیماری هایی جان خود را از دست می دهند. براساس هشدار سازمان بهداشت جهانی اگر روندهای کنونی استعمال دخانیات ادامه یابد در قرن بیست و یکم تعداد افرادی که جان خود را در اثر این بیماریها از دست می دهند به یک میلیارد نفر می رسد.

سازمان محمدیه به عنوان دومین سازمان بزرگ اسلامی در اندونزی سالها پیش استعمال دخانیات را ممنوع کرد اما نهضت العلما استعمال دخانیات را مکروه دانسته است.

پیش از این در ژانویه 2009، حدود 700 نفر از شورای علمای اندونزی برای حفظ سلامتی کودکان و زنان باردار، استعمال دخانیات در اماکن عمومی را ممنوع کردند.

شمار تازه مسلمانان بریتانیا رو به افزایش است

تحقیقات جدید نشان می دهد تعداد بریتانیاییهایی که به اسلام روی می‌آورند درحال افزایش است اما تخمین زدن آمار آنها کار دشواری است.

براساس تحقیقاتی که اخیرا نتایج آنها در روزنامه ایندیپندنت منتشر شده تعداد بریتانیاییهایی که مسلمان می شوند را به دشواری می توان تخمین زد چرا که در آمارگیریهایی که انجام می شود میان فردی که تازه مسلمان شده و فردی که از پدر و مادر مسلمان متولد شده تمایزی وجود ندارد.

این تحقیقات از سوی سازمان تحقیقاتی بین دینی فیث مترز انجام شده و آمار حقیقی نشان می دهد که این تعداد 100 هزار نفر است اما باید در نظر گرفت که سالانه 5 هزار نفر نیز ممکن است به این آمار اضافه شوند. آمار قبلی نشان می دهد که تعداد بریتانیاییهایی که به اسلام روی آورده اند بین 14 تا 25 هزار نفر است.

این تحقیق از آمار 2001 اسکاتلند به عنوان تنها آماری است که طی آن درباره دین افراد در زمان تولد سوال شده است. از این رو محققان به طور کلی تخمین زده اند که در سال 2001 حدود 60699 تازه مسلمان در بریتانیا زندگی می کردند.

محققان با انجام تحقیقات در لندن تلاش کردند تخمین بزنند که سالانه چه تعداد تغییر دین و تشرف به اسلام صورت می گیرد.

در این تحقیقات همچنین به این نتیجه رسیده اند که 1400 نفر طی 12 ماه گذشته در لندن به اسلام مشرف شده اند که این آمار در سراسر بریتانیا همان تعداد سالانه پنج هزار نفر را مورد تأکید قرار می دهد.

مخالفت یونانیها با لایحه پارلمانی ساخت مسجد آتن

یک گروه از یونانیها از جمله شخصیتهای کلیسایی و آکادمیک و افسران نظامی طی درخواستی اعتراض خود را نسبت به لایحه پارلمانی برای ساخت یک مسجد جدید در آتن اعلام کرده اند.

براساس گزارشهای مطبوعات یونانی، این گروه مخالف ساخت مسجد، درخواستی را به شورای دولتی ارسال کرده اند که این درخواست از سوی متروپلیتن سرافیم کلیسای ارتدکس یونان، یک استاد دانشگاه، چند افسر نیروی دریایی، پنج ساکن محله ای که پیش بینی شده مسجد در آن بنا شود امضا شده است.

متروپلیتن سرافیم از شخصیتهای کلیسای ارتدکس یونان است که برای داشتن دیدگاه های راستگرای افراطی خود مشهور است پارلمان یونان را برای تصویب این لایحه محکوم کرد.

این لایحه در سال 2006 تحت حاکمیت حزب نیودموکراسی تصویب شد. بحثها برسر ساخت این مسجد در ماه نوامبر پس از این که دولت متعهد شد این پروژه را تا بهار 2012 به اتمام می رساند بار دیگر برسر زبانها افتاد.

اگرچه شهرداری آتن مجوز لازم را برای ساخت این مسجد در سال 2006 ارائه داد اما این پروژه در نتیجه مقاومتهای مداوم به تعویق افتاد. افسران نیروی دریایی با اختصاص پایگاه متروک خود برای ساخت این مسجد مخالفت کرده اند.

درمیان اعضای اتحادیه اروپا آتن تنها پایتختی است که بدون مسجد مانده است و تا کنون مسلمانان یونان از مساجد موقتی، زیرزمینها و انبارهای قدیمی برای اقامه نماز استفاده کرده اند.

بزرگترین مسجد امارات با یک هزار لامپ منور شد

مسجد شیخ زائد در امارات بعنوان یکی از بزرگترین مساجد جهان با روشن کردن یک هزار لامپ رنگی طی چند روز به عنوان یکی از پروژه های معماری چشمگیر مورد توجه قرار گرفته است.

مسجد شیخ زائد در ابوظبی امارات این نمایش نور را به مناسبت چهلمین سال تشکیل امارات متحده عربی برگزار کرد.

این نمایش نور از سوی یک شرکت مستقر در سانفرانسیسکو با استفاده از 49 نور افکن انجام شده که طرحهای درحال حرکتی از برگهای پیچ و خم دار درخت مو ، گلهای درحال شگفتن را روی این ساختمان ایجاد می کرد.

این سیستم پروتو افکنی طی یک سال گذشته بسیار متداول شده اما تا کنون از آن روی یک بنای اسلامی استفاده نشده بود. این شرکت آمریکایی که یکی از بزرگترین شرکتها در همین زمینه محسوب می شود طرح کامل مسجد را به ابعاد 182 متر در 106 متر در نظر گرفته بود.

این نورها چهار مناره و 12 گنبد مسجد را با طرحهایی از نخل و باغهای بهشتی پوشاند. این نمایش بخشی از برنامه های 40 روزه سالگرد تشکیل امارات متحده عربی بود که 2 دسامبر 1971 تشکیل شد. مسجد شیخ زائد بزرگترین مسجد امارات است که ظرفیت 40 هزار نفری دارد.

مسلمانان بانکوک در اعتراض به ممنوعیت حجاب تظاهرات کردند

صدها نفر از مسلمانان با اجتماع در مقابل دفتر نخست وزیر تایلند در بانکوک نسبت به ممنوعیت حجاب یک دانش آموز نوجوان در یک مدرسه مقطع متوسطه بودایی اعتراض کردند.

گروه "مسلمانان برای صلح" اقدام مدرسه وات نانگجوک را برای جلوگیری از حضور یک دانش آموز محجبه، تعصب علیه اسلام توصیف کردند.

اقدام این مدرسه با قوانین وزارت آموزش و پرورش تایلند که اظهار می دارد دانش آموزان حق دارند لباس خود را انتخاب کنند مغایرت دارد.

براساس بیانیه گروه "مسلمانان برای صلح" وزارت آموزش و پرورش تایلند طی نامه ای اقدام این مدرسه را سوء استفاده و سوء رفتار توصیف کرده است.

این گروه اظهار داشته است که برخی آموزگاران و مدیران این مدرسه به طور مستمر از تدریس در حضور این دانش آموز 18 ساله محجبه و ورود وی به مدرسه جلوگیری می کردند، از این رو از نخست وزیر تایلند خواسته شده این موضوع را حل کند.

برخی تظاهرکنندگان دیوار آجری در مقابل دفتر نخست وزیر بنا کردند تا تبعیض و موانعی که برخی مدارس علیه دانش آموزان محجبه صورت می دهند را به طور نمادین به تصویر بکشند.

در جریان برگزاری این تظاهرات وزیر آموزش با نمایندگان این گروه مسلمان دیدار و اعلام کرد که دانش آموزان هرکدام از مذاهب و ادیان می توانند براساس اعتقادات دینی که دارند پوشش خود را انتخاب کنند و این وزارتخانه موضوع را با مقامات مدرسه متوسطه وات نانگجوک نیز مورد بحث قرار می دهد تا این مسئله را حل کند.

ترانه ضداسلامی در نروژ تجلیل می‌شود!

نامزد شدن گروه موسیقی بلک متال که متن ترانه‌های ضد اسلامی دارد برای دریافت یک جایزه بزرگ موسیقی در نروژ مناقشات بسیاری را رقم زده و خاطرات غم انگیز قتل عام تعداد بسیاری از بیگناهان را توسط یک افراط گرا زنده کرد.

این گروه موسیقی بلک متال نامزد دریافت جایزه اسپلمان به عنوان بهترین آلبوم موسیقی متال شده است، این آلبوم دربرگیرنده ترانه ای است که به مسلمانان و پیامبر اسلام بی احترامی کرده است.

مارته تورسبی رئیس کمیته اهدای این جایزه اعتقاد دارد این ترانه بخشی از آزادی بیان در نروژ است. ما از آزادی کامل بیان برخورداریم و هیئت داوران این جایزه نیز محتوا را سانسور نمی کنند.

این درحالی است که دیریک سودرلیند از انجمن اومانیستهای نروژ اعتقاد دارد که این ترانه در انتقاد از مسلمانان بیش از حد عمل کرده است. همچنین به نظر می رسد این ترانه پیش از حملات تروریستی تابستان گذشته نوشته شده است.

تابستان گذشته اندرس برینگ برویک به عنوان یک افراط گرا دست کم 76 نفر را در دو حمله به یک ساختمان دولتی و یک اردوگاه آموزشی جوانان در اوسلو به قتل رساند و اظهار داشت که این حمله مأموریتی خودمحورانه بود که با هدف نجات اروپا از اسلام صورت گرفت.

این درحالی است که سخنگوی این گروه موسیقی مدعی شده هدف این گروه انتقاد کردن از دین به طور کلی بوده و تنها اسلام را مدنظر نداشته اند.

قرار است مراسم اهدای این جایزه موسیقی 14 ژانویه ( 24 دی ماه) برگزار شود. حدود 100 هزار مسلمان در میان جمعیت 5 میلیونی نروژ زندگی می کنند.

تقارن ماه رمضان و المپیک 2012 لندن

ورزشکاران مسلمان که برای روبرو شدن با چالشهای بازیهای المپیک 2012 لندن آماده می شوند باید آمادگی خود را برای انجام این رقابتها در ماه مبارک رمضان دوچندان کنند.

بازیهای المپیک 2012 که تابستان برگزار می شود همزمان با ماه مبارک رمضان و زمان روزه داری مسلمانان از سحر تا افطار است.

سعید عبدالجعفر حسین دبیرکل کمیته ملی المپیک امارات گفت: شاید برخی ورزشکاران ترجیح دهند زمان روزه خود را به تعویق بیاندازند تا بتوانند از حداکثر نیروی خود استفاده کنند.

وی افزود: تصور نمی کنم تقارن ماه رمضان با بازیهای المپیک لندن مشکلی برای ورزشکاران مسلمان ایجاد کند چرا که آنها به این شرایط عادت کرده اند. بسیاری از ورزشکاران ترجیح می دهند روزه خود را حفظ کرده و در مسابقات شرکت کنند و برخی آن را به زمان دیگری موکول می کنند و در مسابقات حضور می یاند.

انتظار می رود رمضان امسال از 20 ژوئیه آغاز شده و تا 18 آگوست ادامه داشته باشد، این درحالی است که بازیهای المپیک از 27 ژوئیه آغاز و تا 12 آگوست ادامه دارد. همچنین براساس پیش بینی ها حدود 3 هزار ورزشکار مسلمان در بازیهای امسال حضور می یابند.