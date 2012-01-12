احتمال انتخاب پاپ محافظه کار اروپایی/ کشف حکاکی باستانی از بودا در هندوستان

مدارس دینی کاتولیکهای فیلادلفیا در آمریکا تعطیل می‌شوند

بدنبال عدم اقبال خانواده های کاتولیک برای ثبت نام فرزندان خود در مدارس دینی این مذهب مسیحی، تا پایان سال تحصیلی جاری یک مدرسه کاتولیک از هر چهار مدرسه در شهر فیلادلفیا تعطیل خواهد شد.

تعطیلی 44 مدرسه از 156 مدرسه ابتدایی و 4 دبیرستان از 17 دبیرستان کاتولیک که برای 68 هزار دانش آموز فعالیت می کنند از سوی چالرز چاپوت اسقف اعظم فیلادلفیا در یک نشست خبری اعلام شد.

چاپوت به عنوان رهبر ششمین منطقه اسقفی در آمریکا که حدود 5/1 میلیون کاتولیک در آن زندگی می کنند اظهار داشت: هیچ رهبر دینی نمی خواهد شاهد تعطیلی مدارس دینی باشد، اما ما نمی توانیم به خودمان نیز دروغ بگوییم.

ادوارد هانوی عضو کمیسیون آموزش دینی کلیسای کاتولیک فیلادلفیا گفت: کوچک شدن خانواده ها، افزایش هزینه های تحصیلی و اشکال جایگزین برای آموزش دینی از عوامل کاهش 72 درصدی ثبت نام در مدارس کاتولیک از سال 1961 بوده اند.

سرپرست نظام آموزش کاتولیک در این منطقه یادآور شد: تعطیلی برخی مدارس و ادغام برخی دیگر از مدارس در پنج شهر اطراف فیلادلفیا به این معنا است که حدود 250 آموزگار مدارس ابتدایی و 50 آموزگار در دبیرستانها نیز شغل خود را از دست می دهند.

همچنین هانوی اضافه کرد که میزان ثبت نام دانش آموزان در مدارس کاتولیک با میزان ثبت نام سال 1911 برابری می کند، شکاف میان شهریه و هزیه های آموزشی برای هر دانش آموز 1500 دلار است.

افزایش احتمال انتخاب پاپ محافظه‌کار

پاپ بندیکت شانزدهم با انتخاب 22 کاردینال بعنوان نزدیکترین معاونان خود که جانشین وی را در محفل سری انتخاب می‌کنند، احتمال انتخاب یک محافظه کار اروپایی را بعنوان پاپ بعدی افزایش داد.

پاپ بندیکت شانزدهم 22 کاردینال جدید را روز جمعه معرفی کرد که از این تعداد 18 نفر صلاحیت ورود به محفل سری واتیکان برای انتخاب پاپ جدید را دارند .

از 18 نفر محفل سری 12 نفر اروپایی هستند که این امر تعداد کاردینالهای اروپایی این محفل از 125 نفر به 67 نفر افزایش داده است. براساس دیدگاه ناظران واتیکان، پاپ که به شدت در امور اخلاق و دین محافظه کار است، هر بار که یک کاردینالی را معرفی می کند بی تردید وی فردی است که با دیدگاه های پاپ موافق است و آینده کلیسا را به همان سمتی می برد که پاپ مدنظر دارد.

درمیان برجسته ترین افرادی که در این فهرست نام ‌برده شده اند می توان به تیموتی دولان اسقف اعظم نیویورک، جان تانگ هونگ اسقف اعظم هنگ کنگ، رینر ماریا ولکی اسقف اعظم برلین اشاره کرد. دیگر کاردینالها نیز اهل ایتالیا، پرتغال، اسپانیا، برزیل، هندوستان، کانادا، چک، هلند، رومانی، بلژیک و مالت هستند. در مقایسه با 67 کاردینال اروپایی، 22 کاردینال آمریکای لاتین، 15 کاردینال آمریکای شمالی، 11 کاردینال آفریقایی ، 9 کاردینال آسیایی و یک کاردینال از اوقیانوسیه در این محفل حضور خواهند داشت.

قرار است مراسم انتصاب اعضای جدید که از آن با عنوان مجلس سنای پاپ و اسقفها یاد می شود 18 فوریه (29 بهمن ماه ) برگزار شود. با معرفی کاردنیالهای جدید، پاپ تعداد کاردینالهایی که پاپ آینده را انتخاب می کنند به 125 نفر افزایش داده است، اما موضوع اصلی این است که تا زمانی که این محفل تشکیل شود برخی از اعضای این محفل 80 ساله می شوند. درحال حاضر مسن ترین کاردینال 76 ساله و جوانترین آنها 56 ساله است.

پاپ خواستار تعیین قوانینی برای تقویت ارزشهای اخلاقی شد

رهبر کاتولیکهای جهان از جامعه بین الملل خواست قوانین جدید ارائه کند تا ارزشهای اخلاقی در میان بحران بدهی اروپا و آمریکا تقویت شوند.

پاپ بندیکت شانزدهم رهبر کاتولیکهای جهان طی سخنرانی خود در واتیکان اظهار داشت: نمی توانم به گسترش بحران اقتصادی و مالی جهان اشاره ای نداشته باشم.

وی در جمع 160 نفر از سفرای مقر پاپ افزود: این بحران باید حتی پیش از آن که ما مکانیسمهای هدایت زندگی اقتصادی را مدنظر داشته باشیم، محرکی برای انعکاس وجود انسان و اهمیت ابعاد اخلاقی وی باشد .

رهبر 84 ساله کاتولیکهای جهان تأکید کرد: این وضعیت فرصتی است که قوانینی جدید تصویب کنیم که براساس آن مطمئن شویم همه می توانند زندگی با کرامتی داشته و از تواناییهای خود برای خیر جامعه بشری استفاده کنند.

وی یادآور شد: این بحران موجب ناامیدی جوانان شده و امیدها و آرمانهای آنها را برای آینده از بین برده است. ما نباید امیدخود را از دست بدهیم بلکه باید قاطعانه راه خود را از طریق اشکال مختلف تعهد بازشناسی کنیم.

ستونی باستانی با حکاکی بودا در هندوستان کشف شد

نزدیک یک معبد بودایی در شهر نالا سوپارا در ایالت مهاراشترا هندوستان ستونهای باستانی کشف شده که تصویر بودا روی آن نقش بسته است.

بیکهونی سانگامیترا راهب بودایی این معبد و بنیانگذار آن اظهار داشت: این ستونها درحال احداث یک باغ از سوی کارگران در محوطه این معبد بودایی کشف شد که کشف این ستونها نشان دهنده سفر بودا به دهکده سوپارا است.

پس از کشف این ستون باستانی، معبد این شهر تحت نظارت سازمان باستان شناسی هندوستان قرار گرفت و کار حفاری کارگران برای احداث باغ این معبد متوقف شد. این ستون درحال حاضر از سوی مقامات سازمان باستان شناسی هندوستان و مورخان مورد بررسی قرار دارد و پس از آن برای حفاظت به یک محل امن منتقل می شود.

دولت ایالتی با شهرداری این شهر همکاری می کنند تا محل این معبد را به یک نقطه گردشگری بین المللی تبدیل کنند. این معبد دربرگیرنده مراکز مراقبه، یک موزه و یک سالن نمایش فیلم است.

در شهر سوپارا پیش از این ویرانه های یک معبد بودایی و یک صندوق بزرگ سنگی با هشت مجسمه برنز از بودا بود که به قرن 8 و 9 پس از میلاد تعلق داشت.