آمادگی ایران برای بازسازی بناهای تاریخی شهر غزنی

به گزارش خبرگزاری مهر،دراین سفر که پشتون وزیر مشاور، خلیلی معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ و جمعی از مدیران وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیزحضور داشتند، مالکی با اشاره به مشترکات فرهنگی میان دو کشورو با استناد به تجربه ایران دربازسازی و نگهداری آثار تاریخی افزود: ایران آماده همکاری در بخش بازسازی بناهای تاریخی ولایت غزنی و اجرای پروژه های مربوط است. ایران بازسازی و حفظ آثار تاریخی افغانستان را وظیفه خود می داند زیرا معتقد است میراث فرهنگی دو کشور مشترک است.

سفیرجمهوری اسلامی ایران همچنین درجمع علما و روحانیون اهل تشیع و تسنن ولایت غزنی با اشاره به برخی توطئه کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی برای تضعیف و ایجاد اختلاف میان مسلمانان گفت: نمونه تلاش های آنها تضعیف سوریه است چرا که این کشور خط مقدم مبارزه با رژیم صهیونیستی است. بدیهی است که درصورت موفقیت در این حوزه ،سایرکشورهای اسلامی آسیب پذیرخواهند بود.

مالکی درپاسخ به سوالی درمورد ایجاد دفترطالبان درقطر اظهارداشت: ما به اینگونه توطئه ها مشکوک هستیم چراکه درحاشیه قراردادن دولت و ملت افغانستان در پروسه صلح، توطئه ای است که درمرحله اول، امریکایی ها را گرفتار خواهد کرد و جفایی است که متوجه ملت مسلمان می شود.

درپایان این مراسم علما و معتمدین از کمک های جمهوری اسلامی ایران اظهار رضایت و قدردانی کردند.