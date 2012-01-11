صعود متغیرهای بورس ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بازار سرمایه امروز لحظاتی بسیار پر رونق و خاطره انگیز را برای اهالی تالار شیشه ای ثبت کرد تا خاطره ای خوش از 21 دی ماه سال 90 را برای سرمایه گذاران این بازار به ثبت برساند.

روز خوش معامله گران تالار شیشه ای با رشد 232 واحدی شاخص کل به پایان رسید تا سهامداران به استقبال هفته ای پررونق بروند.

در نتیجه معاملات امروز شاخص کل 232 واحد رشد کرد و به رقم 25 هزار و 440 واحد رسید. شاخص صنعت نیز رشدی 109 واحدی را تجربه کرد و شاخص 50 شرکت فعالتر با صعودی 15 واحدی رو به رو شد. همچنین شاخص های بازار اول و دوم به ترتیب 211 و 158 واحد رشد را شاهد بودند.

همچنین در معاملات امروز 353 میلیون و 47 هزار برگه سهم و حق تقدم به ارزش یکهزار و 503 میلیارد و 154 میلیون ریال در 21 هزار و 412 نوبت معاملاتی داد و ستد شدند.

