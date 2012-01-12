شهادت سرباز ایرانی با 14 گلوله مرزبانان آذربایجانی/ گوگل جاسوس است

به گزارش خبرنگار مهر در این هفته سردار حسین رحیمی رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اعلام افزایش جریمه محدوده طرح ترافیک گفت: از روز 20 دی ورود غیرمجاز به محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد 20 هزار تومان جریمه در پی دارد. این در حالی است که در 16 بزرگراه تهران نیز دوربینهای ثبت تخلف اصلاح شده است و بر اساس آن سرعت بالای 50 کیلومتر بالاتر از حد مجاز 100 هزار تومان جریمه و 10 نمره منفی در پی دارد. همچنین اگر سرعت غیرمجاز بین 30 تا 50 کیلومتر در ساعت باشد راننده متخلف علاوه بر جریمه 50 هزار تومانی، پنج نمره منفی دریافت می‌کند. سرعت غیرمجاز با بیش از 30 کیلومتر در ساعت 40 هزار تومان جریمه دارد.

شهادت سرباز ایرانی با 14 گلوله مرزبان آذربایجان

در این هفته سردار حسین ذوالفقاری فرمانده مرزبانی به تشریح آخرین وضعیت اختلافات مرزی با آذربایجان پرداخت و گفت: چندی قبل که ماموران مرزبانی آذربایجان به صورت مسلحانه وارد خاک ایران شده بودند و یکی از آنها به حالت تهاجمی در پی نزدیکی به ماموران مرزبانی بود با اخطار نیروهای ما دو مرزبان آذربایجانی اسلحه خود را زمین گذاشته اما یکی از آنها به صورت تهاجمی در حال نزدیکی به ماموران بود که مرزبان ما به قصد زدن پای این افسر آذربایجانی گلوله ای را شلیک می کند اما گلوله به اشتباه به شکم این فرد برخورد و فوت می کند. مرزبانی آذربایجان در ابتدا ادعا می کند که درگیری در داخل خاک آن کشور بوده است اما نیروهای ما جنازه را به مرز ایران منتقل کرده اند.

پس از حادثه مرگ مرزبان آذربایجانی نیروهای این کشور یک سرباز غیر مسلح ما را با 14 گلوله به شهادت رساندند که نشان از تیراندازی عمدی ماموران آذربایجانی دارد. اگر آنها ادعای تعامل و همکاری دارند رفتار و گفتار آنها نباید متفاوت باشد.

به گفته ذوالفقاری، اتهامات وارده به ایران مبنی بر قاچاق اعضای بدنی توسط هلال احمر از این کشور و ترانزیت مواد مخدر از ایران ادعایی کذب بیش نیست و شایسته مسئولان یک کشور نیست که چنین اتهاماتی را وارد کنند. شهادت 4 هزار نفر در مرزهای شرقی برای جلوگیری از ورود مواد مخدر تنها یکی از سندهای ایران در مبارزه با مواد مخدر است.

گوگل جاسوس است

در حاشیه اختتامیه نشست پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی، سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی از اینترنت ملی حمایت کرد و گفت: هم اکنون شبکه های محدود گسترده و نیمه گسترده در فضای مجازی فعال هستند و پلیس برای جلوگیری از خرابکاری از شبکه نیمه گسترده داخلی استفاده می کند. اینترنت ملی یعنی اگر می خواهیم حساب بانکی خود را کنترل کنیم چه ضرورتی دارد که یک بار از طریق سرورها به خارج از کشور برویم و برگردیم و یک ردی از اطلاعات خودمان در موتورهای جستجوگر که موتور جاسوسی هستند باقی گذاریم.

وی افزود: اینترنت ملی می تواند در حفظ اطلاعات و امنیت مردم کمک بسیاری کند. هم اکنون کره جنوبی نیز برای تعاملات داخلی از اینترنت ملی استفاده کرده و برای تعاملات خارجی از اینترنت های بین المللی استفاده می کند. به نظر من اینترنت ملی می تواند گام بلندی برای محافظت از کشور باشد.

مجموعه های دولتی و غیر دولتی نظارت گریزند

سردار احمدی مقدم همچنین در این مراسم در مورد مجموعه های دولتی و نحوه نظارت بر آنها گفت: در یک فساد مالی ممکن است خود بانک نیز مماشات کرده یا در آن مشارکت کند. در فساد اخیر نیز هشدارهایی داده شد اما بیشتر مشکلات ریشه در قانون دارد.

وی تصریح کرد: در قوانین مالی، بانکی، تجاری و گمرکی بازنگری شود. بخشی زیادی از نگرانیها مربوط به ازدیاد واحدهای عرضه است. درصد زیادی از قاچاق در این واحدها عرضه می شود که تا رسیدن جنس از مرز تا مرکز قیمت آن ده برابر می شود. هم اکنون دو تا سه برابر نرم جهانی در ایران واحدهای صنفی عرضه کننده وجود دارند و پلیس اماکن نیز نمی داند چه اقدامی را برای برخورد با این واحدها انجام دهد.

احمدی مقدم مالیات بر ارزش افزوده را یک اقدام مناسب در عرصه اقتصاد ارزیابی کرد و در این باره گفت: بر اساس مالیات بر ارزش افزوده مسیر کالا و حقوق دولت مشخص است و قیمتها رصد و کنترل می شود. معتقدیم درباره این قانون نباید از اظهارات برخی ترسید و عقب نشینی کرد.

کلاهبرداری در اینترنت با نام پلیس فتا

در این هفته پلیس فتا از کلاهبرداری در اینترنت با نام این پلیس هشدار داد و گفت: اخیراً در برخی از اطاق‌های گفتگو ،انجمن‌ها (forums) و وب‌سایت‌های شبکه‌ی اجتماعی مشاهده شده است که افرادی با جعل عنوان پلیس سایبری و ایجاد نام‌های کاربری جعلی خود را به عنوان افسر پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات معرفی کرده و بدین ترتیب با سوء استفاده از اعتماد کاربران به پلیس، نسبت به اخاذی ، کلاهبرداری و ایجاد مزاحمت برای آنان اقدام می‌نمایند.

پلیس فتا ناجا، ضمن شناسایی و برخورد شدید با جاعلان عناوین اعلام کرد ، که در آینده هر گونه ایجاد ارتباط با کاربران فضای مجازی به صورت رسمی و با عناوین و هویت رسمی و طبق اطلاعیه‌های قبلی پلیس صورت خواهد گرفت و پلیس در حال حاضر به هیچ عنوان در فضای سرویس‌های اینترنت با هیچ یک از کاربران تماس برقرار نخواهد کرد.

پلیس فتا ناجا اعلام کرد ، عموم کاربران فضای مجازی در صورت مشاهده‌ی هر گونه جعل عنوان پلیس و یا هرگونه درخواست یا ایجاد مزاحمت با نام و نشان پلیس فتا یا پلیس سایبری ، مراتب را از طریق بخش "تماس با ما" در وب سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir در میان بگذارند.

شگرد جدید کلاهبرداری از دارندگان عابر بانک

پلیس آگاهی در این هفته با هشدار نسبت به شگرد جدید کلاهبرداری از دارندگان عابر بانک گفت: طی چند هفته گذشته شاهد رواج شیوه جدیدی از کلاهبرداری در برخی از استانهای کشور بودیم. این شیادان در ساعات پایانی شب با پرسه زدن در مقابل دستگاههای خودپرداز به افراد مراجعه کرده و مدعی می شوند باید خیلی سریع پولی را به حساب کسی واریز کنند. این افراد برای فریب طعمه های خود لباس ساده پوشیده و خود را فردی کم سواد نشان می دهند.

این افراد به بهانه واریز 5 یا 10هزار تومان به دارنده عابر بانک پول نقد می دهند اما هنگام واریز پول حواس طعمه را پرت کرده و 50 یا 100 هزار تومان به حساب خودشان می ریزند.برای جلوگیری از تکرار موارد مشابه به هیچ عنوان کارت عابربانک و یا رمز خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهید و در صورت مشاهده هر گونه رفتار مشکوک موضوع را سریع به پلیس 110 اطلاع دهید.