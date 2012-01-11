فاز اول اردوگاه توسکستان گرگاه راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی عصر چهارشنبه در شورای هماهنگی مواد مخدر استان گلستان افزود: ما در این اردوگاه جان افراد را نجات می دهیم و انسانهایی که هیچ امیدی به زندگی ندارند در این مرکز سرپا شده و زندگی خود را باز می یابند.

معاون استاندار گلستان گفت: معتادانی که توسط نیروی انتظامی دستگیر می شوند، مورد آزمایش و غربالگری قرار می گیرند و افرادی که هیچ پناهگاهی نداشته و مشمول ماده 15 و 16 پروتکل می شوند راهی مرکز ترک اعتیاد اجباری توسکستان خواهند شد.

جمشیدی افزود: پس از بازدیدهایی که از منطقه روستای قزاق محله نومل و نقاط آلوده دیگر گرگان به عمل آمد عملیات پاکسازی و دستگیری 140 نفر از معتادین تزریقی توسط نیروی انتظامی انجام شد.

وی ادامه داد: از این بین در حال حاضر 60 نفر که مشمول ماده 15 و 16 هستند در این مرکز مشغول بازپروری بوده که اکثر این افراد در هنگام دستگیری دارای عفونتهای شدید و زخمهای حاد در بدن بودند و حتی توان نشستن را هم نداشتند.

جمشیدی افزود: با اقدامات و مراحل درمانی که در مرکز ترک اعتیاد توسکستان انجام می گیرد، این افراد زندگی خود را باز یافته و در حال حاضر فعالیتهای بدنی مناسبی انجام می دهند و در بسیاری از فعالیتها و آموزشهای موجود در اردوگاه حضور فعال دارند.

معاون استاندار اظهار داشت: در فرصتی که معتادین در این اردوگاه حضور دارند می توانند از کلاسهای نهضت سواد آموزی، آموزشهای فنی و حرفه ای، آموزش قرآن و احکام و سایر فعالیتهای فرهنگی و ورزشی بهره مند شوند.