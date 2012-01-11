شطرنج باز ترکمنستانی انصراف داد/ شطرنج بازان اردون و عراق به تبریز می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ با حضور شطرنج بازان اردون و عراق تعداد تیمهای خارجی حاضر در بیستمین دوره رقابتهای شطرنج دهه فجر تبریز به 11 تیم رسید.

شطرنج بازان کشورهای لیتوانی، بلاروس، بلژیک، جمهوری آذربایجان، یونان، هندوستان، گرجستان، اوکراین، اردن، عراق و ارمنستان برای حضور در این دوره از رقابتها اعلام آمادگی کرده بودند.

بیستمین دوره رقابتهای بین المللی شطرنج دهه فجر تبریز با سرداوری ایرانی اصل مقیم امارات، فردا 22 دی ماه آغاز خواهد شد.

مهرداد پهلوان زاده از سوی فدراسیون جهانی شطرنج به عنوان سرداور برای این دوره از رقابتها انتخاب شده است.

بیستمین دوره رقابتهای بین المللی شطرنج دهه فجر تبریز روز پنج شنبه 22 بهمن ماه از ساعت 17 با افتتاحیه رقابتها آغاز خواهد شد.

از 22 دی ماه ساعت 17 دور اول رقابتها آغاز و23 دی ماه رقابتهای دور دوم از ساعت 9 صبح و دور سوم از ساعت 17 آغاز و رقابتها روز شنبه 24 دی ماه مصاف با اربعین حسینی رقابتها تعطیل است.

25 دی ماه دورهای چهارم و پنجم، 26 دی ماه از ساعت 17 دور ششم، 27 دی ماه از ساعت 9 دور هفتم و از ساعت 17دور هشتم آغاز خواهد شد.

در ادامه رقابتها که در 11 دور به روش سویسی برگزار می شود دور نهم روز چهارشنبه 28 دی ماه از ساعت 17، دور دهم 29 دی ماه از ساعت 17 و دور یازدهم و نهایی از ساعت 9 صبح اغاز و اختتامیه رقابتها ساعت 17 روز جمعه 30 دی ماه برگزار می شود.

بیستمین دوره رقابتهای بین المللی شطرنج دهه فجر تبریز از 22 تا 30 دی ماه برگزار شود و شطرنجبازان داخلی 21 دی ماه و خارجی 20 دی ماه وارد تبریز می شوند و رقابتها 22 دی ماه پنج شنبه در سالن شش هزار نفری پورشریفی تبریز آغاز می شود.

برای این دوره از رقابتها 30 هزار دلار جایزه اهدا و شطرنجانباران در 11 دور به روش سویسی با هم رقابت خواهند کرد.

بیستمین رقابتهای بین المللی شطرنج دهه فجر در تبریز فقط در رده آقایان و آزاد برگزار و ستاد برگزاری برای تیمهای خارجی کلیه هزینه ها یک ورزشکار از سوی ستاد اجرایی پرداخت خواهد شد.

همچنین در این ستاد مقرر شد بازیکنانی بالاتر از رنکینگ دو هزار و 400 فدراسیون جهانی شطرنج رایگان در این رقابتها شرکت و مابقی ورزشکاران بر اساس قانون فدراسیون جهانی و فدراسیون شطرنج کشورمان بر اساس رنکینگ حق شرکت پرداخت کنند.