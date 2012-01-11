30 اثر تصویری حوزه هنری البرز راهی جشنواره تولیدات مراکز استانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کوچکی ضمن اعلام خبر فوق گفت: واحد هنرهای تصویری با آثاری در بخش‌های داستانی، مستند وغیره در سومین جشنواره تولیدات مراکز استانی حوزه هنری شرکت می‌کند.



وی افزود: پس از بررسی آثار تولید شده توسط فیلمسازان جوان این مرکز، 30 اثر انتخاب و به دبیرخانه این جشنواره ارسال می‌شود.



وی تصریح کرد: فیلمسازان با آتیه و جوان استان البرز با حضور در جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی توانسته‌اند در بخش‌های مختلف، مقام‌های متعددی را کسب نمایند که آثار برتر و منتخب آنها در سومین جشنواره تولیدات مراکز استانی حضور خواهند داشت.



وی گفت: سومین جشنواره تولیدات مراکز استانی، اردیبهشت ماه سال 91 در کرمانشاه برگزار خواهد شد.