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۲۱ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۲۵

30 اثر تصویری حوزه هنری البرز راهی جشنواره تولیدات مراکز استانی شد

30 اثر تصویری حوزه هنری البرز راهی جشنواره تولیدات مراکز استانی شد

کرج - خبرگزاری مهر: کارشناس واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان البرز گفت: در بخش هنرهای تصویری، 30 اثر از هنرمندان جوان البرز به جشنواره تولیدات مراکز استانی ارسال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کوچکی ضمن اعلام خبر فوق گفت: واحد هنرهای تصویری با آثاری در بخش‌های داستانی، مستند وغیره در سومین جشنواره تولیدات مراکز استانی حوزه هنری شرکت می‌کند.

وی افزود: پس از بررسی آثار تولید شده توسط فیلمسازان جوان این مرکز، 30 اثر انتخاب و به دبیرخانه این جشنواره ارسال می‌شود.

وی تصریح کرد: فیلمسازان با آتیه و جوان استان البرز با حضور در جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی توانسته‌اند در بخش‌های مختلف، مقام‌های متعددی را کسب نمایند که آثار برتر و منتخب آنها در سومین جشنواره تولیدات مراکز استانی حضور خواهند داشت.

وی گفت: سومین جشنواره تولیدات مراکز استانی، اردیبهشت ماه سال 91 در کرمانشاه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1507551

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