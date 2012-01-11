افزایش مهاجرت از پیامدهای بی توجهی به شهرهای کوچک است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج اعتصام در همایش ملی توانمندسازی شهرهای کوچک که ظهر چهارشنبه در سالن شهید رجایی تربیت معلم قزوین برگزار شد گفت: بطورکلی در سابقه شهرسازی از آنجا که شهرهای بزرگ دارای مسائل پیچیده و بغرنجی هستند طرح های متعددی برای توسعه شهرهای کوچک هم تهیه شده که با این کار می توان از مهاجرت جمعیت شهری جلوگیری کرد.

وی افزود: نبود جاذبه های متعدد در شهرهای کوچک موجب شده این شهرها مهاجر فرست باشند و جمعیت خود را به سختی حفظ کنند چون جنب و جوش در شهرهای بزرگ بیشتر است.

کارشناس ارشد طرح ریزی منطقه ای سازمان ملل متحد تصریح کرد: توانمند سازی شهرهای کوچک یک نگرش جدید است که می تواند به سرزندگی، نشاط و شادابی شهرهای کمتر از 25 هزار نفر جمعیت کمک کند و مانع از مهاجرت جوانان به کلان شهرها شود.

دکترای معماری از دانشگاه فلورانس یادآورشد: هر چند برنامه ریزی شهری تابع موقعیت های اقلیمی و اقتصادی است اما توجه به آموزش عالی هم می تواند به تثبیت جمعیت در شهرهای کوچک کمک کند.

وی ایجاد شهرهای دانشگاهی را در تمرکز و جذب جمعیت موثر دانست و بیان کرد: شاید حضور دانشجویان غیربومی موجب برخی مسائل اجتماعی هم شود اما حضور دانشگاه، تقویت نمایشگاهای دوره ای و صنعتی و هنری، برگزاری مسابقات منطقه ای، محلی و ملی، ساخت پارک، تفریحگاه برای اوقات فراغت نقش زیادی در ایجاد جاذبه در شهرهای کوچک دارد.

توانمندی شهرها با برنامه ریزی اقتصادی

این استاد دانشگاه برنامه ریزی اقتصادی را در توانمندسازی شهرهای کوچک مهم ارزیابی کرد و اظهارداشت: در اولویت برنامه ریزی ها باید مسائل اقتصادی مورد توجه جدی قرار گیرد تا مهاجرت کم شود و به شهرهای بزرگ فشار کمتری وارد شود.