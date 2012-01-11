سه هزارتن میوه شب عید مردم استان مرکزی ذخیره شد

عزیزالله صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: بر این اساس مردم برای تامین میوه شب عید خود نباید نگرانی داشته باشند.

وی با بیان اینکه، دو قلم میوه اصلی عید شامل سیب و پرتقال ذخیره شده است گفت: میوه ذخیره شده از 25 اسفندماه از طریق جایگاههای ویژه توزیع میوه شب عید در شهرها و مراکز روستایی استان مرکزی عرضه می شود.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با یادآوری وضعیت مطلوب تولید میوه در سال جاری اعلام کرد: با توجه به آمارهای موجود، تولید داخلی جوابگوی نیاز کشور است.

صدیقی گفت: دولت چند سالی است که با هدف تنظیم بازار در شب عید، اقدام به ذخیره سازی و عرضه میوه می کند.