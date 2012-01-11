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۲۱ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۴۸

صدیقی در گفتگو با مهر:

سه هزارتن میوه شب عید مردم استان مرکزی ذخیره شد

سه هزارتن میوه شب عید مردم استان مرکزی ذخیره شد

اراک - خبرگزاری مهر: معاون بازرگانی سازمان، صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: اقدامات لازم برای خرید و ذخیره سه هزا تن میوه شب عید مردم استان مرکزی انجام شده است.

عزیزالله صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: بر این اساس مردم برای تامین میوه شب عید خود نباید نگرانی داشته باشند.

وی با بیان اینکه، دو قلم میوه اصلی عید شامل سیب و پرتقال ذخیره شده است گفت: میوه ذخیره شده از 25 اسفندماه از طریق جایگاههای ویژه توزیع میوه شب عید در شهرها و مراکز روستایی استان مرکزی عرضه می شود.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با یادآوری وضعیت مطلوب تولید میوه در سال جاری اعلام کرد: با توجه به آمارهای موجود، تولید داخلی جوابگوی نیاز کشور است.

صدیقی گفت: دولت چند سالی است که با هدف تنظیم بازار در شب عید، اقدام به ذخیره سازی و عرضه میوه می کند.

کد مطلب 1507553

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