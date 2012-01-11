پرونده بزرگترین باند اشرار مسلح در گلستان بسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید محمود میرفیضی افزود: سرکرده این باند که به اتفاق تعدادی از همدستانش در منزلی در گرگان مخفی شده بود در درگیری مسلحانه با ماموران به هلاکت رسید.

وی تصریح کرد: اشرار مسلح که به محض اطلاع ماموران در صحنه اقدام به تیراندازی به سمت ماموران کرده بودند غافلگیر شدند و در این عملیات سرکرده باند به هلاکت رسید.

سرهنگ میرفیضی همچنین گفت: اعضای این باند دارای چندین فقره سابقه شرارت، درگیری و تیراندازی به سمت ماموران، درگیری و تیراندازی به سمت شهروندان ، سرقت، ضرب و شتم شهروندان، خرید و فروش اسلحه و محکومیت قضایی را در پرونده سوابق خود دارند.

وی افزود: در ادامه عملیات تعداد 23 نفر از همدستان این شرور در شهرهای آزادشهر، کردکوی و بندرگز دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.