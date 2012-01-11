محدودیتهای ترافیکی محورهای مواصلاتی استانهای تهران و البرز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همایون شریفی گفت: به منظور تأمین نظم و امنیت در جاده ها در روزهای پایانی و تعطیلات آخر هفته محدودیت های ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان تهران و البرز اجرا می شود.

وی در این خصوص افزود: تردد موتورسیکلت از ساعت 12 ظهر روز پنجشنبه 22 دی ماه تا ساعت 23 روز شنبه 24 دی ماه سال جاری از محورهای کرج – چالوس، هراز – فیروزکوه و بالعکس ممنوع است.



شریفی گفت : همچنین تردد انوع تریلر و کامیون از محورهای کرج – چالوس و هراز کماکان ممنوع است.



وی ادامه داد: تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 17 تا 22 روز جمعه 23 و از ساعت 12 تا 23 روز شنبه 24 دی ماه از کرج تا دهانه شمالی تونل کندوان در استان البرز به منظور تخلیه بار ترافیکی ممنوع است.



فرمانده پلیس راه البرز همچنین از ممنوع بودن تردد کلیه کامیون ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 13 تا 22 روز چهارشنبه 21 دی ماه و از ساعت 9 تا 22 روزهای پنجشنبه ، جمعه و شنبه مورخ 22 ، 23 ، 24 دی ماه سال جاری از محور هراز خبر داد.



شریفی افزود: تردد کلیه تریلرها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 9 تا 22 روز شنبه مورخ 24 دی ماه از تهران به قائم شهر و بالعکس ممنوع است.



وی تصریح کرد: مرکز کنترل ترافیک پلیس راه ناجا با شماره تلفن 88255555 به صورت شبانه روز پاسخگوی وضعیت راههای کشور و امدادرسانی احتمالی به حادثه دیدگان است.