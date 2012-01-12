آیت الله علی اکبر مسعودی خمینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در ۱۹ دی گفت: سخنان مقام معظم رهبری حاوی نکات بسیار مهمی بود که اگر به آن‌ها جامعه عمل بپوشانیم انقلاب ما قطعا با انقلاب ولی عصر (عج) توام می‌شود.



وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دشمنان تصور می‌کنند بتوانند مردم را از صحنه خارج کنند اما مردم ما همواره در صحنه‌های مختلف نشان داده‌اند که قدردان انقلاب بوده و به ارزش‌های نظام پایبند هستند.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین گفت: در این سال‌ها هر زمان که شیطنت دشمنان بیشتر بوده است حضور مردم در صحنه گسترده‌تر خواهد بود.



مسعودی خمینی رعایت اخلاق انتخاباتی را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: انقلاب اسلامی برای پیاده کردن احکام اسلامی بوده است و وقتی انقلاب اسلامی است همه چیز باید در آن اسلامی باشد.



وی در ادامه با اشاره به اینکه کاندیدا‌ها از تخریب یکدیگرو دروغ گویی بپرهیزند گفت: کاندیدا‌ها از وعده‌های توخالی پرهیز کنند و تنها آن چیزی را بگویند که می‌دانند و میفهمند.

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عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه اظهار کرد: اگر کسی لایق نباشد و در انتخابات شرکت کرده و به مجلس راه پیدا کند خلاف شرع انجام داده است و مردم نیز باید شرکت در انتخابات را تکلیف دانسته و حضور گسترده‌ای در این رویداد بزرگ کشور داشته باشند.



وی پرهیز از استفاده بیت المال برای مصار شخصی را مورد تاکید قرار داد و گفت: ‌اگر کسی بیت المال را در جهت مصارف شخصی به کار گیرد خلاف شرع مرتکب شده است.



مسعودی خمینی در ادامه تاکید کرد: هر کس دارای شخصیتی است باید آن را برای انقلاب خرج کند نه اینکه از طریق انقلاب به شخصیت دست پیدا کند.