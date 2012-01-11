هزار مجوز اشتغال خانگی در خراسان جنوبی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خوشایند از تحقق 83 درصدی عملکرد آموزشی اداره‌ کل فنی و حرفه‌ ای استان در بخش دولتی خبر داد و اظهار داشت: آموزش‌ های اداره‌ کل آموزش فنی و حرفه‌ ای استان در دو بخش دولتی و غیردولتی برگزار می ‌شود.

وی افزود: این تعهدات در بخش دولتی یک میلیون و 947 هزار و 482 نفر ساعت است که در 9 ماه سال‌ جاری موفق به اجرای یک میلیون و 613 هزار و 692 نفر ساعت شده‌ایم.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ ای خراسان‌جنوبی تمرکز آموزش فنی و حرفه ‌ای را بر روی آموزش و فراگیرشدن آموزش‌های آن دانست.

خوشایند گفت: در بخش غیردولتی تعداد 94 آموزشگاه آزاد در سطح استان در حال فعالیت هستند که در ۹ماه سال ‌جاری عملکردی در حدود 890 هزار نفر ساعت اجرا کرده ‌اند که 81 درصد تعهدات این بخش است.

وی عملکرد بازرسی‌های بازرسان رسمی و غیر رسمی آموزشگاه‌های آزاد استان در 9 ماه سال 90 را 293 مورد دانست و افزود: آمار مشاوره‌های اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ ای استان تاکنون دو هزار و 952 نفر دوره از مجموع تعهد سه هزار و 64 نفر دوره بوده که ۹۶درصد تحقق تعهدات داشته ‌ایم.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ‌ای خراسان‌ جنوبی اجرای طرح نظام استاد شاگردی و تربیت کارگران حرفه ‌ای را از دیگر برنامه‌ های این اداره‌ کل برشمرد.

خوشایند ادامه داد: در بخش نظام استاد شاگردی از مجموع 106 هزار و 465 نفرساعت تعهد اداره‌ کل تاکنون 59 هزار و 91 نفرساعت عملکرد این بخش بوده است.

وی بیان داشت: در این بخش اهدافی از جمله ارتقای مهارت فنی و تجربی و تربیت کارگران ماهر آشنا به بازار کار، آگاهی‌ یافتن به نحوه اداره کسب و کار و لزوم تسلط کافی به کارهای عملی و اجرایی، دریافت آموزش در حین کار از کارگران و کارفرمایان و استادکاران با تجربه و ماهر، آشنایی شاگرد با محیط واقعی کسب و کار همراه با خلاقیت، ابتکار و پرکردن ظرفیت خالی اشتغال واحدهای تولیدی و خدماتی دنبال می ‌شود.