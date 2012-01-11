کشف ابزار جاسوسی رژیم در قطیف/ تظاهرات مردمی ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العوامیه، جوانان انقلابی عربستان موفق به کشف دوربینهای کار گذاشته شده از سوی نیروهای امنیتی شدند.

منابع محلی گزارش دادند: پس از کشف این دوربینها، تدابیر امنیتی شدیدی در قطیف به اجرا درآمد و هدف از نصب این دوربینهای پیشرفته، بازداشت تظاهرات کنندگان بوده است.

م-ع یکی از کشف کننده های این دوربینها گفت : عملیات اکتشاف ساده نبود، اما به هر حال مردم هوشیار شده اند و از سیاستهای سرکوبگرانه آل سعود ترسی به دل راه نمی دهند.

وی افزود: جوانان انقلابی باید هوشیار باشند و بهانه ای به رژیم برای دستگیری خود ندهند و همه ابزارهای نیروهای امنیتی را برای به دام انداختن تظاهرات کنندگان خنثی کنند.اعضای فهرست 23 نفره وزارت کشور همه باید در نهایت هوشیاری، عمل کنند تا دستگیر نشوند.

از سوی دیگر "زکریا عبدالله آل عریف" که در حمله اخیر نیروهای امنیتی به العوامیه، هدف گلوله قرار گرفته بود از بیمارستان مرخص شد.

منابع آگاه گزارش دادند: نیروهای امنیتی عربستان پس از گرفتن امضا از پدر آل عریف درباره دخالت نداشتن این نیروها در مصدومیتش، وی را آزاد کردند.

خبر دیگر اینکه عقیل آل یاسین از جوانان عربستانی از بازداشتگاه "الظهران" به دایره اطلاعاتی "الدمام" منتقل شده است و به خانواده وی اجازه ملاقات ندادند.

از سوی دیگر قرار است تظاهراتی در روز پنجشنبه در جزیره تاروت، در ساعت شش و نیم و در شهر صفوی در مقابل حسینیه آل ابراهیم در ساعت هشت و نیم عصر برگزار شود.

در روز جمعه نیز تظاهرات مسالمت آمیزی در قطیف در ساعت سه و نیم بعد از ظهر برگزار خواهد شد.