تمامی دفاتر ICT روستایی به سیستم بانکی آنلاین مجهز می شوند

مرتضی دستجانی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پست بانک تمامی فعالیت های بانکی را به دورترین نقاط روستایی کشور برده است گفت : در حال حاضر 5/3 میلیون حساب بانکی در سراسر کشور از طریق دفاتر ICT روستایی ایجاد شده است . همچنین ماهانه به 5/1 میلیون خانوار روستایی 220 میلیارد تومان پرداخت یارانه صورت می گیرد.

وی با اشاره به دریافت بالغ بر 38 میلیون قبوض آب ، برق ، گاز و تلفن در سال 89 توسط پست بانک ، ادامه داد : پست بانک در بحث سهام عدالت نیز در روستاها به خوبی عمل کرده و در حال حاضر به عنوان یک بانک خدمتگذار در روستاها در تلاش است که فرهنگ استفاده از بانکداری الکترونیک را رونق دهد.

دستجانی فراهانی دفاتر ICT روستایی را بستری برای تحقق دولت الکترونیک عنوان کرد و افزود : این دفاتر طرح ملی و ایده جدیدی است که در دنیا بی نظیر بوده و حمایت دولت را می خواهد تا به خوبی اجرا شود و زمینه ایجاد دفاتر جدید و توسعه عدالت اجتماعی را محقق سازد.

مجری ICT روستایی پست بانک با بیان اینکه کارگزاران دفاتر ICT روستایی در سراسر کشور وضعیت مناسبی دارند ، خاطرنشان کرد: به نظر می رسد دولت ، قوه مقننه و مسئولان در حمایت از این دفاتر باید بیشتر تلاش کنند؛ چرا که این طرح طرحی ملی است و مردم هم به عنوان کارگزار در حال کمک به این دفاتر هستند.

وی تاکید کرد که دفاتر ICT روستایی به عنوان بنگاه اقتصادی شناخته می شود و موفقیت این طرح را در گرو حمایت مسئولان دانست.

دستجانی فراهانی اضافه کرد: زیرساخت ها به نحوی در حال انجام است که حداکثر تا 6 ماه آینده تمامی دفاتر ICT بصورت آنلاین خدمات بانکی ارائه کنند.