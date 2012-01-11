گورستان شادباد مشایخ در حال مرمت است

به گزارش خبرگزاری مهر، تراب محمدی افزود: این گورستان از قرن پنجم هجری قمری محل دفن بوده و در طول چند قرن سلسله ای از عرفا در آنجا مدفون شده اند.

محمدی تشریح کرد: حظیره بابا احمد یکی از معروف ترین بخش های این مجموعه گورستان به شمار می رود که شامل محوطه ای با حصار کوتاه سنگی در دورادور آن است.

وی ادامه داد: پس از وی، سلطان اویس آل جلایر پادشاه ایران در سال 779 هجری قمری در شادباد مشایخ دفن شده که یکی از قدرتمندترین پادشاهان ایران محسوب می شده، به طوری که در زمان سلطنت خود از کشور مصر هم خراج می گرفته است که از نامدارترین اشخاص مدفون در این گورستان به شمار می رود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یادآور شد: تمام محوطه گورستان دارای یک حصار کوتاه سنگی است که بعدها در بخش هایی روی حصار سنگی یک حصار خشتی هم کار کرده بودند که البته در طی عملیات مرمت این حصار خشتی برداشته شد.

محمدی با اشاره به بخش های مختلف گورستان شادآباد مشایخ گفت: سردرب سنگی در بخش شمالی قرار گرفته و قسمت های دیگر گورستان شامل سلسله قبور عرفانی، مجموعه های خانوادگی و مجموعه ای از گورهای شهدا است.

وی اضافه کرد: این بخش های مختلف به وسیله گذرهایی به یکدیگر متصل می شده اند که گذرها دیوارهایی کم ارتفاع از جنس سنگ بوده اند.

محمدی با اشاره به اقدامات مرمتی سازمان میراث فرهنگی استان در این گورستان تاریخی گفت: سردر، بخشی از قسمت شمالی حصار سنگی و یکی از گذرهای سنگی تا کنون مرمت و بازسازی شده اند.

رئیس شورای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی آذربایجان شرقی در فهرست آثار ملی افزود: همچنین تعدادی از میل مقبره ها که شامل میل یا ستون سنگی به جای لوح بر قبر عرفا بود، ترمیم و دوباره سر جای اصلی خود قرار گرفته اند.

محمدی بیان کرد: تعدادی از سنگ قبرها مانند میل مقبره شیخ بابا احمد که از معروفترین افراد دفن شده در این گورستان است، بازخوانی و به محل اصلی خود منتقل شده اند.

وی اظهار داشت: علاوه بر این موارد، صندوق مقبره قبر سلطان اویس آل جلایر در محل اصلی خود قرار داده شده و قرار است سازمان میراث فرهنگی از سنگ لوح آن مقبره که هم اکنون در موزه قرآن و کتابت نگهداری می شود یک ملاژ(کپی) کرده و به محل مقبره در گورستان شادباد بیاورد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تاکید کرد: روستای شادآباد مشایخ علاوه بر این گورستان، به علت محل زادگاه علما و عرفایی مانند آیت الله طباطبایی و قطران تبریزی نیز شهره است.

محمدی تاکید کرد: گورستان شادآباد مشایخ به دلیل نزدیکی به تبریز و وجود یکی از معدود مقابر باقیمانده از پادشاهان ایران از اهمیت خاصی برخوردار است که برای جلوگیری از دفن های جدید و صدمه زدن به این اثر تاریخی ثبت شده لازم است سایر دستگاه ها و ارگان ها نیز با سازمان میراث فرهنگی همکاری داشته باشند.