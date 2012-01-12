علیرضا باقری ثالث در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ترور شهید احمدی روشن اظهار داشت: ترور دانشمندانی چون شهریاری، علیمحمدی و احمدی روشن فعالیتهای علمی را درکشور ما متوقف نکرده بلکه موجب تلاش بیشتر برای دستیابی به زمینههای علمی میشود.
وی افزود: توسعه و تولید علمی درکشور ما متکی به یک شخص نیست و این موضوع را دشمنان قسم خورده ما نیز به آن آگاه هستند ولی به دلیل اینکه ایران در آستانه برگزاری انتخابات است تلاش میکنند ناامنی در فضای کشور ایجاد کنند.
رئیس دانشگاه حضرت معصومه (س) تصریح کرد: دشمنان که در طول ۳۰سال گذشته به سختی از ملت ما شکست خورده است امروز در تلاش است از فضای انتخابات استفاده ونسبت به آشوب کردن فضای آرام انتخابات با ایجاد ناامنی به اهداف خود برسند.
وی اقدام به ترور دانشمندان ایرانی را توسط دشمنان قسم خورده کشور نشانه ضعف آنان دانست و بیان کرد: دشمنان در سه دهه گذشته تلاشهای فراوانی را برای به چالش کشیدن انقلاب اسلامی ایران انجام دادند وچون با شکست روبرو شدند به این
وسیله زخمهای کهنه خود را به ظاهر التیام میدهند.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه حضرت معصومه (س) قم با بیان اینکه بحث علم در کشور ما متکی به یک شخص نیست، گفت: با ترور دانشمندان جامعه علمی ما را از مسیر خود خارج نمیشود.
علیرضا باقری ثالث در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ترور شهید احمدی روشن اظهار داشت: ترور دانشمندانی چون شهریاری، علیمحمدی و احمدی روشن فعالیتهای علمی را درکشور ما متوقف نکرده بلکه موجب تلاش بیشتر برای دستیابی به زمینههای علمی میشود.
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