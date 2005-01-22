طرح "راه هاي تقويت باورهاي ديني " تهيه شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، با توجه به اين كه رسالت اصلي سازمان تبليغات اسلامي ، نشر و گسترش فرهنگ اسلامي و تعميق ارزش ها و باورهاي ديني در بين مخاطبان است ، معاوت پژوهشي و آموزشي اين سازمان طرحي با عنوان " راه هاي تقويت باورهاي ديني " را تهيه كرده است تا در راستاي گسترش اين اصل در بين اقشار مختلف مردم فعاليت هاي مؤثرتري صورت گيرد .

بر اساس اعلام معاونت پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي ، با توجه به توطئه ها و ترفندهاي فرهنگي - تبليغي دشمنان اسلام و انقلاب اسلامي و همچنين روند رو به رشد هنجارهاي اجتماعي و كمرنگ شدن اصول و ارزش هاي اسلامي و انقلابي در بين برخي از لايه هاي اجتماعي ، معاونت پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي ، ضمن تشكيل ستادي متشكل از كارشناسان و صاحب نظران مربوط و برگزاري نشست هاي كارشناسي در دفتر پژوهش هاي كاربردي ، طرح جامع " راه ها ي تقويت باورهاي ديني " را به منظور تحقق بخشي اهداف عاليه سازمان تبليغات ، در بستر شناخت مقابله ريشه اي با اصلي ترين عوامل تضعيف كننده باورها و آرمان هاي اسلامي و انقلابي تهيه و تدوين كرده است .

طرح فوق در پنج فصل تنظيم شده كه در فصل اول كليات طرح و همچنين ضرورت ها ، اهداف ئ اهميت موضوع مطرح شده است .



فصل دوم طرح نيز شامل بررسي عوامل فرهنگي تقويت باورهاي ديني و ارائه راه هاي مقابله با آنها است . در اين فصل لزوم تدوين راهبرد فرهنگي و راه هاي تقويت باورهاي ديني از طريق نهاد خانواده ، نهادهاي آموزشي ( كودكستان ها ، مدارس ، دانشگاه ها و حوزه هاي علميه ) ، رسانه ها ( صداوسيما ، كتاب ، مطبوعات ، سينما ، ماهواره واينترنت )، لزوم ساماندهي نظام تبليغي كشور و همچنين نحوه بهينه سازي بهره برداري از مساجد ، نمازهاي جمعه و جماعت در جهت تحقق اهداف طرح مذكور مورد تصريح و تبيين واقع شده است .

عوامل اجتماعي تقويت باورهاي ديني و بازشناسي محورها و مدارهاي عمده پديده ها و نهادها و تصميم هاي لازم در حوزه مسائل اجتماعي نيز از جمله مباحثي است كه در فصل سوم به آنها پرداخته شده است .

عدالت اجتماعي ، ايجاد هماهنگي و انسجام بين نهادهاي اجتماعي ، فراهم آوردن ساز و كارهاي ازدواج ، كنترل عناصر مزبور به عنوان هدف بعثت همه انبيا الهي كه به گونه اي در دوام ، بقا و حيات يك جامعه مؤثر هستند نيز در اين طرح مورد اشاره قرار گرفته اند .