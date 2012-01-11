مردم با شهادت هر شهید برای اعتلای ایران مصمم تر می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید جلال زاده بعد از ظهر چهارشنبه در ادامه سفر به مهاباد در جریان دیدار با اهالی روستای گوگ تپه این شهرستان اظهارداشت: ضد انقلاب، ترور، کوتا و جنگ هیچ کدام نمی تواند جوانان ایران اسلامی را از تعهد خود نسبت به سربلندی ایران اسلامی بازدارند.

وی با تاکید بر اینکه ملت ایران تصمیم گرفته است با تاسی از اسلام مسیر تعالی را ادامه دهد افزود: در گذشته ملت ایران همواره با بی لیاقتی و بی مسئولیتی شاهان و حاکمان جبار روبه رو بود اما پس از انقلاب، ایران اسلامی به دست رهبران دینی و اعتقادی اداره می شود.

جلال زاده با تبریک شهادت مصطفی احمدی روشن به ملت بزرگ ایران گفت: راه تمامی شهدای ایران توسط همین جوانان و نوجوانان ادامه خواهد یافت.

استاندار آذربایجان غربی در این روستا 450 میلیون تومان برای اجرای طرح هادی روستایی، 100 میلیون تومان برای احداث راههای بین روستایی، اختصاص اعتبار برای ایجاد خط انتقال آب به گوگ تپه، ساخت و تجهیز کتابخانه، تجهیز سالن ورزشی و تبدیل شدن روستای گوگ تپه به شهر را تصویب کرد.

در ادامه استاندار آذربایجان غربی با حضور در جمع مردم روستای حاجی خوش ضمن دیدار و گفتگو با مردم این روستا اخصاص اعتبار برای برای تجهیز کتابخانه و فعالیتهای فرهنگی در روستا، 290 میلیون تومان برای اجرای طرح هادی، گاز رسانی به روستا، آسفالت معابر اصلی و آبرسانی قول مساعد داد.

استاندار آذربایجان غربی در جمع مردم روستای اگریقاش نیز ضمن افتتاح مسجد این روستا، اعتبار ویژه ای را برای تعریض پل روستا، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه قول مساعد داد.