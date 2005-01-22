"مفتش " بار ديگر بازبيني شد

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر"، اين نمايش كه رويكردي به تاريخ تئاتر سياسي ايران دارد ، قرار بود روز گذشته ساعت30/18 در تالار اصلي تئاتر شهر به روي صحنه برود اما به دليل بازبيني ناگهاني كه قبل از اجرا براي اين نمايش گذاشته شد ، با تأخير 45 دقيقه اي به روي صحنه رود.
بهزاد فراهاني درباره اعضاي شوراي بازبيني مجدد اين نمايش به خبرنگار تئاتر "مهر " گفت: اين شورا متشكل از افراد نا آشنايي بودند .
وي زمان اجراي دوباره اين نمايش را نامعلوم دانست و گفت :قرار است در جلسه اي به اين منظور حضور پيدا كنم .
اين كارگردان از توضيح بيشتر به خبرنگار "مهر " امتناع كرد .
نمايش مفتش كه فقط يك اجرا در جشنوار داشت در نيمه اجرا به دليل قطع برق تعطيل شد . اين اتفاق موجب اعتراض تماشاگران فراواني شد كه براي ديدن اين نمايش به تالار اصلي تئاتر شهر آمده بودند .
فهيمه رحيم نيا، گلشيقته فراهاني، مهرخ افضلي، سياوش چراغي پور،نقي سيف جمالي، هوشنگ قوانلو، هومن برق نورد، رضا جابر انصاري ومحمد احمد پور از جمله بازيگران اين نمايش بودند.
نظر شما