"مفتش " بار ديگر بازبيني شد

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر"، اين نمايش كه رويكردي به تاريخ تئاتر سياسي ايران دارد ، قرار بود روز گذشته ساعت30/18 در تالار اصلي تئاتر شهر به روي صحنه برود اما به دليل بازبيني ناگهاني كه قبل از اجرا براي اين نمايش گذاشته شد ، با تأخير 45 دقيقه اي به روي صحنه رود.

بهزاد فراهاني درباره اعضاي شوراي بازبيني مجدد اين نمايش به خبرنگار تئاتر "مهر " گفت: اين شورا متشكل از افراد نا آشنايي بودند .

وي زمان اجراي دوباره اين نمايش را نامعلوم دانست و گفت :قرار است در جلسه اي به اين منظور حضور پيدا كنم .

اين كارگردان از توضيح بيشتر به خبرنگار "مهر " امتناع كرد .

نمايش مفتش كه فقط يك اجرا در جشنوار داشت در نيمه اجرا به دليل قطع برق تعطيل شد . اين اتفاق موجب اعتراض تماشاگران فراواني شد كه براي ديدن اين نمايش به تالار اصلي تئاتر شهر آمده بودند .

فهيمه رحيم نيا، گلشيقته فراهاني، مهرخ افضلي، سياوش چراغي پور،نقي سيف جمالي، هوشنگ قوانلو، هومن برق نورد، رضا جابر انصاري ومحمد احمد پور از جمله بازيگران اين نمايش بودند.