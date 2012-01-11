مصوبه یک میلیارد تومانی شورای شهر برای تسریع در راه اندازی سیمای البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی آقازاده افزود: این میزان بودجه با هدف پیشبرد امور راه اندازی سیمای البرز از سوی شهرداری به صدا و سیمای این استان تخصیص می یابد.



وی تاکید کرد: بودجه یک میلیارد تومانی شهرداری در صورتی به سیمای البرز تخصیص داده می شود که این مرکز تا پایان سال جاری راه اندازی شود.



وی اظهار داشت: این بودجه صرفا جهت تسریع در راه اندازی سیمای البرز از سوی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج به مرکز صدا و سیمای این استان تخصیص یافته است.



آقازاده با اشاره به تاثیرات مثبت راه اندازی سیمای البرز این مهم را از ضروری ترین اولویت های مسئولان شهری این استان ذکر کرد و افزود: انتظار مجموعه مدیریت شهری کرج، پیگیری و اهتمام همه جانبه مسئولان مرکز صدا و سیمای استان البرز برای راه اندازی هرچه سریعتر سیمای البرز است.



شهردار کرج گفت: با توجه به استان شدن کرج باید اقدامات اساسی به منظور راه اندازی هر چه سریع تر سیمای البرز انجام شود.



آقازاده افزود: راه اندازی سیمای البرز از خواسته های مهم شهروندان کرج است و تحقق این نیاز به حق شهروندان نیز مستلزم تلاش و اهتمام حداکثری مسئولان ذیربط است.



وی با اشاره به جامعیت برنامه های شهرداری در حوزه های مختلف شهری اضافه کرد: فعالیت و اقدامات مدیریت شهری در عرصه های مختلف فرهنگی و اجتماعی بسیار تاثیر گذار است.