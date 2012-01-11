نحوه پناهگیری در مواقع بحرانی در مدارس نهاوند تمرین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نهاوند در حاشیه برگزاری این تمرین اظهار داشت: این مانور با پیشینه فرضی ریزش سقف در مدارس انجام شد.

عباس سلگی گفت: این مانور با همکاری نیروهای عضو ستاد بحران انجام و توانمندی لازم برای تروما و رفع مشکلات مصدومان به دست آمد.

سلگی با اشاره به اینکه کدهای امدادی بر اساس چارت سازماندهی شده بودند، افزود: افراد در محل حاضر و عملیات با تشکیل گروه فرماندهی و هماهنگی نیروهای موجود انجام شد.

وی اظهار داشت: در این مانور 22 نفر مصدوم فرضی که در اثر ریزش سقف دبیرستان به بیمارستان آیت الله علیمرادیان منتقل شدند، تحت درمان قرار گرفتند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نهاوند آمادگی و حفظ روال عادی بیمارستان در طول برگزاری مانور را هدف اصلی دانست و اظهار داشت: اقدامات لازم برای جلوگیری از مواجه شدن با چالش و هماهنگی نیروهای درگیر بحران از نظر رسیدگی به مصدومان در هنگام بروز حوادث انجام شده است.