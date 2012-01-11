13000 اشتغال در دستگاههای آذربایجان شرقی ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ مسعود محمدیان در جلسه شورای هماهنگی سازمان با اشاره به تحقق 95 درصدی ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: این سازمان در بین دستگاههای استانی با تعهد بیش از 10 هزار ایجاد فرصت شغلی در رتبه اول قرار دارد.

وی همچنین تعهد ایجاد اشتغال توسط سازمان جهاد کشاورزی استان را در سال جاری 14هزار نفر اعلام کرده و افزود: این آمار تا 17دی ماه سال جاری به 13 هزار و 368 نفر رسیده که شهرستان اهر با ایجاد اشتغال برای یک هزار و 689 نفر رتبه اول و شهرستان تبریز با ایجاد اشتغال برای 753 نفر رتبه دوم استانی را در بین مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستانها به خود اختصاص داده اند.

محمدیان، با اشاره به تلاش مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستانها در ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی استان گفت: بر اساس برنامه ریزیهای انجام یافته در راستای حرکت به سوی توسعه پایدار در بخش کشاورزی و تحقق اهداف دولت در این بخش مبنی بر ایجاد و تداوم اشتغال پایدار و مولد در بخش کشاورزی استان، 100 درصد تعهد سازمان بزودی محقق خواهد شد.