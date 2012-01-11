گل به خودی شیرازه سپاهان را از هم پاشاند/ هنوز مدعی قهرمانی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر ، زلاتکو کرانچار پس از شکست دو بر یک تیم سپاهان مقابل صبای قم در گفتگو با خبرنگاران رسانه های گروهی با اشاره به وضعیت این بازی و برتری سپاهان در نیمه نخست بازی اظهار داشت: باید بگویم سپاهان در نیمه نخست عملکرد فوق العاده خوبی از خود به نمایش گذاشت و در طول کل نیمه اول بازی تیم برتر میدان بود و موقعیت های بسیاری برای رسیدن به گل داشت که از آن استفاده نکرد.

وی با بیان اینک شانس های مسلم گلزنی سپاهان در نیمه نخست از بین رفت ادامه داد: ما در این نیمه 4 شانس مسلم گل داشتیم اما نتوانستیم توسط بازیکنان خود از آنها استفاده کنیم و اگر در نیمه نخست با گلهای بیشتری پیروز می شدیم اوضاع تیم در نیمه دوم بهتر می شد و این شرایط در پایان بازی به وجود نمی آمد.

وی به بازی دفاعی صبا در دقایق پایانی نیمه اول اشاره کرد و ادامه داد: صبا در این دقایق عقب نشینی کرده بود و راه را برای ما باز کرده بود اما بازیکنان از این موقعیت ها استفاده نکردند؛ ما در بین دو نیمه با تذکراتی که به بازیکنان تیم دادیم در صدد بهبود شرایط برآمدیم اما گل به خودی بازیکنان مانند یک شوک عمل کرد و شیرازه تیم را از هم پاشاند.

سرمربی سپاهان ادامه داد: پس از گلی که توسط اشجاری وارد دروازه تیم سپاهان شد تا پایان بازی هیچ یک از دو تیم نتوانست کنترل بازی را بدست بگیرد و همین مسئله باعث شد در این دقایق کیفیت خوبی را از دو تیم شاهد نباشیم.

وی گفت: اگر چه در نیمه نخست بازی ساماندهی دفاعی ما خیلی خوب بود اما با توجه به تغییراتی که در نیمه دوم در خط دفاعی تیم انجام شد دیدیم که مدافعان تیم در این نیمه ضعیف تر عمل کردند.

کرانچار در پاسخ به سئوالی در مورد دلیل غیبت برونو سزار کوره آ، مهاجم جدید سپاهان در مسابقه امروز گفت: ما خیلی تلاش کردیم که با گرفتن آی تی سی این بازیکن او را به مسابقه برسانیم اما با این وجود نتوانستیم این کار را انجام دهیم و همین مسئله باعث شد که او در مسابقه امروز در میدان نباشد.

وی در مورد عملکرد عماد محمدرضا در این مسابقه گفت: قبول دارم که کیفیت فنی عماد در این مسابقه پائین بود و عماد آن عماد همیشگی نبود اما بضاعت ما همین بود در خط حمله بازیکنی به جز او نداشتیم ضمن اینکه دیدید حضور پاپی هم کمکی به خط حمله تیم نکرد.

وی اضافه کرد: فاصله بین تیم های سطح جدول همچنان کم است واین می تواند نویدبخش آینده خوبی برای ما باشد چرا که اگر چه همه تیمها قدرتمند هستند اما هنوز هم معتقدم که سپاهان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی است.

وی اضافه کرد : از فردا باید شرایط روحی بازیکنانمان را بهبود بخشید تا برای دیدار هفته آینده مقابل نفت آبادان از نظر روحی و روانی آماده شوند.

دیدار تیم های سپاهان و صبای قم در چارچوب مسابقات هفته نوزدهم لیگ برتر باشگاههای کشور با نتیجه 2 بر یک به سود صبا به پایان رسید.