ابوالقاسم طالبي :ما تزيين المجالس جشنواره فيلم فجر هستيم

ابوالقاسم طالبي كارگردان فيلم " جنگ كودكانه" در گفتگو با خبرنگار سينمايي مهر با انتقاد از وضعيت جشنواره فيلم فجر و سياست هاي مسئولين گفت: احساس مي كنم از ما به عنوان تزيين المجالس درجشنواره فيلم فجر استفاده مي كنند. مسئولين از قبل در مورد اهداي جوايز تعيين مي كنند چه كارهايي بايد انجام شود و چه كارهايي نبايد انجام شود.

وي از اين نقص به عنوان قيبله گرايي ياد كرد و گفت : در اين هفت - هشت سال گذشته در جشنواره فيلم فجر قبيله گرايي به وجود آمده است . همچنين حضور گسترده و ملموسي از تفكرو انديشه فرهنگ غرب در جشنواره فيلم فجر به چشم مي خورد.

وي در مورد حضور فيلمش در جشنواره فيلم فجر عنوان كرد: من تمايلي به حضور فيلم " جنگ كودكانه " در جشنواره فيلم فجر نداشتم و به علت اصرار و تمايل تهيه كننده فيلم در جشنواره شركت كرد.

طالبي در مورد حضور بخش سينماي معناگرا در جشنواره فيلم فجر گفت: بهتر بود سينماي ديني كه قبلا داشتيم تداوم پيدا مي كرد. الان آمده اند آن سينماي ديني پيشين را حذف كرده اند . فقط از يك زير مجموعه و قسمتي از آن به عنوان سينماي معناگراستفاده كرده اند كه حالا اين هم خيلي كم ارزش شده است.

وي تصريح كرد : نمي دانم چيست اين سينماي معناگرا؟ آيا واقعا معنويتي است كه در اسلام ناب محمدي وجود دارد؟ يا معنويت اومانيستي يا عرفان سرخپوشي است؟ شايد هم حس خاصي است كه كاري به هيچ كس ندارد؟ فكر مي كنم بايد توليدات امسال را دراين زمينه ديد. دلم مي خواست آن سينماي ديني كه سالها رويش كار نظري وعلمي و تحقيقاتي شده بود تداوم پيدا مي كرد ولي تلاش كردند اين سينما را از ميدان به دركنند و در عمل هم موفق به اين كار شدند.

وي در مورد كارهاي آينده اش گفت: طرحساخت فيلمي به نام " با من از فردا بگو" دارم كه مي خواهم در آينده آن را بسازم.