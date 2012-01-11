مجید صالح سرمربی سایپا پس از دیدار مقابل شهرداری تبریز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازی بسیار حساسی بود سه امتیاز این دیدار برای هر دو تیم از اهمیت بالایی برخوردار بود که متاسفانه تیم ما نتوانست در این دیدار امتیازی به دست اورد.

وی ادامه داد: تیم ما در این بازی خوبی به نمایش گذاشت ولی بازیکنان ما در زدن ضربات اخر بی دقت بودند به نظر من ما می توانستیم از این دیدار امتیاز به کسب کنیم.

صالح در خصوص تیم حریف اظهار داشت: شهرداری بازی خوبی را در کرج به نمایش گذاشت و جا دارد این پیروزی را به این تیم خوب شهرداری تبریک بگم.

سرمربی سایپا در پایان گفت: متاسفانه امروز شرایط زمین ورزشگاه انقلاب خوب نبود باید مسئولان ورزش استان البرز شرایطی را برای ما مهیا کنند که فقط سایپا در این زمین به میدان برود.