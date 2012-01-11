اجرای طرح های نظارتی امنیت و آرامش در بازار را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس شاه غیبی در دهمین جلسه کمیسیون نظارت استان کردستان افزود: یکی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت و به تبع آن سازمان های تابعه حمایت از برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا با همکاری و مدیریت خود اصناف و بازاریان است.

وی با مهم ارزیابی کردن این نمایشگاه ها که در دو فصل بازگشایی مدارس و پایان سال برگزار می شود، اظهار داشت: در برپایی نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا در استان کردستان در سال جاری 11 نمایشگاه برپا می شود که شهروندان می توانند کالاهای مورد نیاز خود را با کیفیت بالا و قیمت پائین تر از سطح بازار در این نمایشگاه ها تهیه کنند.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان به رونق بازارها و افزایش حجم خرید مردم در ایام پایانی سال به طرح های نظارتی نیز اشاره کرد و ادامه داد: با دید فرهنگی و ارشادی وضعیت قیمت ها پیگیری می شود و با کسانی که بی دلیل موجبات افزایش قیمت و بی ثباتی کالا در بازار را فراهم کنند، برخورد می شود.

شاه غیبی در خصوص عرضه کالاهای وارداتی نیز گفت: برابر دستورالعمل های ارسالی چهار گروه کالای لوازم خانگی، رایانه و ملحقات آن، تجهیزات پزشکی و آرایشی و بهداشتی اعم از نگهداری، عرضه و فروش کالاهای معمولی که فاقد بار کد دو بعدی، فاکتور خرید و گارانتی معتبر باشند، کالای قاچاق محسوب می شوند.

وی افزود: اگر کالایی وارداتی فاقد خصوصیات فوق باشد برابر ماده 62 قانون نظام صنفی با عرضه کنندگان برخورد می شود.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان از شهروندان خواست تا با عدم خرید کالاهای قاچاق و مصرف تولیدات با کیفیت داخلی از اشتغال پایدار و قدرت رقابت کالاهای ایرانی حمایت کنند تا از کسب سودهای نامشروع تعداد محدودی افراد فرصت طلب جلوگیری شود.