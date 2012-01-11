خوکفایی اقتصادی شهرها در توانمند سازی آتها نقش دارد

نادر محمدزاده در حاشیه برگزاری اولین همایش ملی توانمند سازی شهرهای کوچک که در سالن شهید رجایی تربیت معلم قزوین برگزار شده است در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: شهرهای کوچک دارای جمعیتی کمتر از 25 هزار نفر هستند اما در خود قزوین هم شهرهای کوچکی وجود دارند که از ظرفیت های خوبی برخوردارند.

وی افزود: رسیدگی به این شهرها باید در اولویت کاری مسئولان قرار گیرد و امیدواریم برگزاری این همایش موجب توجه بیشتر به شهرهای کوچک شود.

محمدزاده یادآورشد: شهر مستقل به شهری گفته می شود که مدیریت مستقل داشته باشد و شهرهای کوچک ما از استقلال کمتری برخوردارند که باید در این زمینه کار بیشتری انجام شود.

وی یادآورشد: برخی از شهرهای زیر 100 هزار نفر و بزرگتر هم مستقل نیستند و نیازمند رسیدگی بیشتری هستند و برخی در حوزه فعالیتهای اجرایی بنیاد مسکن قرار دارند و ما نمی توانیم شهرهای بالای 25 هزار نفر را توانمند اطلاق کنیم.

محمدزاده هدف از برپایی این همایش را جلب توجه کارشناسان و مسئولان شهری ذکر کرد و گفت: بیش از 75 درصد شهرهای استان با کمتر از جمعیت 25 هزار نفری کوچک بشمار می روند لذا باید رویکرد ما در توانمند سازی شهرهای کوچک تغییر کند و اول باید سراغ پایتخت و کلان شهرها و مرکز استانها برویم و مشکلات آنها را حل کنیم.

مدیرکل مسکن و شهرسازی استان قزوین بیبان کرد: باید به یک بلوغ مدیریتی و اجتماعی برسیم و از لحاظ مسائل مالی و خدمات زیربنائی بتوانیم خود را اداره و مشکلات شهری را حل کنیم.

این مسئول اظهارداشت: توانمندسازی و توجه به شهرهای کوچک مستلزم مدیریت جمعیت و قوی شدن اقتصاد شهری و علاقمندی مردم ساکن در آن برای مشارکت در امور است.

محمدزاده گفت: اگر بتوانیم این مراحل را طی کنیم قادر خواهیم بود موضوعات دیگر را پیگیری کنیم و به نظر می رسد برای تحقق این کار باید به اشتغال، نظافت و بهداشت و خودکفایی اقتصادی توجه جدی داشته باشیم.