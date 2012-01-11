ولایت فقیه شرط تحقق احکام دینی در جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی امروز در دیدار با مدیر کل و معاونان اوقاف و امور خیریه استان قم با اشاره به این که جلوه های بصری در حریم اماکن زیارتی نقش مهمی دارند، اظهار داشت: با توجه به تشرف زائران بسیاری از طوایف و مذاهب مختلف به اماکن زیارتی، وجود تصاویر بعضی از اشخاص به عنوان عناصر نامطلوب و منفور جامعه در صحن ها و حریم این اماکن بازتاب خوبی ندارد.



وی در ادامه با بیان این که ولایت فقیه یک پست سیاسی و دینی است، افزود: اگر جامعه از مسیر حقیقی ولایت منحرف شود و اصل ولایت فقیه در جامعه تحقق پیدا نکند جامعه تباه می شود.



سعیدی شرط تحقق احکام دینی در جامعه را تکیه بر اصول ولایت و حرکت در مسیر آن دانست و عنوان کرد: رعایت حلال و حرام، تقویت بعد عبادی جامعه، افزایش زحمات مسئولین، ابتکارات و افتخارات ملی به برکت ولایت پذیری مردم جامعه و پیروی از ولی جامع الشرایط است.



وی ابراز داشت: دلیل سوء استفاده بعضی افراد از موقعیت های شخصی و اجتماعی خود در غصب و استفاده شخصی از اموال وقفی و موقوفات، دوری از ولایت بوده است.



تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) با اشاره به پیشرفت معنوی قابل توجه جامعه نسبت به قبل از انقلاب اسلامی تاکید کرد: مسئولان و نهادها موظفند با همسو کردن تفکر، زبان، قلم، قدم و گسترش تعاملات جهت طهارت جامعه تلاش بیشتری کنند.



وی ادامه داد: احیای موقوفات و حقوق افرادی که در رژیم گذشته باطل شده است نیز از اموری است که باید مورد توجه قرار گیرد.



امام جمعه قم در پایان یادآور شد: تقدیر، تکریم و تشویق واقفین و خیرین نیز از وظایفی است که همگان باید نسبت به آن اهتمام لازم را داشته باشند.