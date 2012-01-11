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۲۱ دی ۱۳۹۰، ۱۹:۰۳

عسگری بر رعایت تقوا و اخلاق مطبوعاتی تاکید کرد

عسگری بر رعایت تقوا و اخلاق مطبوعاتی تاکید کرد

تبریز – خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی بر رعایت تقوا و اخلاق مطبوعاتی توسط فعالان رسانه ای تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی عسگری بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: رسالت رسانه ای ایجاب می کند که اصحاب مطبوعات در به کارگیری عبارات و جملات دقت کرده و از انتشار مطالب نادرست و غیرواقعی بپرهیزند.

وی با بیان اینکه مسئولیت اصحاب رسانه بسیار سنگین است، انتشار اخبار و گزارش های نادرست و غیر‌واقعی را زمینه ساز بروز ابهامات فراوان نزد افکار عمومی دانست و گفت: رعایت ارزش های اخلاقی و تقوا در کار مطبوعات به ویژه در این برهه از زمان ضرورت دارد.

سرپرست سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی، رسانه های این استان را نماد التزام به اخلاق رسانه ای و حرفه ای عنوان کرد و اضافه کرد: در چنین شرایطی، ارتکاب برخی رسانه ها به بی اخلاقی می تواند حاوی پیام های نگران کننده ای باشد که باید مورد توجه مسئولان ذیربط قرار گیرد.

عسگری اظهار داشت: سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی یکی از مجموعه های اداری علاقمند به ارتباط سازنده و مستمر با رسانه هاست و تلاش مغرضانه برخی افراد در وارونه جلوه دادن وضعیت جاری، این سازمان را از ادامه این سیاست اصولی منصرف نخواهد کرد.

کد مطلب 1507694

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