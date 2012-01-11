13 هزار دانش آموز لرستانی به مناطق عملیاتی اعزام می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی حسین پازدار در ستاد هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانش آموزی و فرهنگیان استان اظهار داشت: از 15مهرماه سالجاری تا کنون بیش از 10 هزار و 395 دانش آموز پسر مقطع متوسطه استان به مناطق عملیاتی اعزام شده اند.

وی بیان داشت: همچنین در این مدت نیز بیش از 355 فرهنگی لرستانی نیز به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس اعزام شده اند.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان یادآور شد: تا پایان سال تحصیلی جاری بیش از 29 هزار دانش آموز و فرهنگی لرستانی به مناطق عملیاتی اعزام خواهند شد.

سرهنگ پازدار ادامه داد: با برنامه ریزیهای انجام گرفته همچنین بیش از 13 هزار و 900 دانش آموز دختر استان لرستان نیز از 30 دی ماه سالجاری در قالب اردوهای راهیان نور به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس اعزام می شوند.