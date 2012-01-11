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۲۱ دی ۱۳۹۰، ۲۱:۴۳

دستگیری مشاور املاک کلاهبردار در تبریز/ مالباختگان به پلیس مراجعه کنند

دستگیری مشاور املاک کلاهبردار در تبریز/ مالباختگان به پلیس مراجعه کنند

تبریز - خبرگزاری مهر: جانشین پلیس آذربایجان شرقی با بیان اینکه کلاهبردار مشاور املاک با 13 فقره کلاهبرداری در تبریز دستگیر شد، گفت: مالباختگان به پلیس مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ سرهنگ اسماعیل زاده در تشریح این خبر گفت: شخصی به هویت معلوم مبادرت به دایر نمودن بنگاه مشاور املاک در یکی از محلات تبریز کرده و بعد از اخذ مبالغی از شهروندان به عنوان اجاره و فروش مسکن متواری شده بود.

وی گفت: بر اساس گزارشات واصله مبنی بر خبر فوق موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت و با تعقیب و مراقبت های ویژه پلیس متهم مورد نظر را دستگیر کرد.

سرهنگ اسماعیل زاده ادامه داد: در تحقیقات بعمل آمده از متهم، وی به انجام 13 فقره کلاهبرداری از شهروندان معترف شد و با قرار مناسب روانه زندان قرار شد.

جانشین انتظامی استان در ادامه اظهار داشت: حسب دستور بازپرس شعبه دهم دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، بدینوسیله از افرادی که به شیوه مذکور مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند دعوت می شود به شعبه دهم بازپرسی یا به پلیس آگاهی مراجعه کرده و شکایت خود را اعلام دارند.

کد مطلب 1507712

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