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۲۲ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۴۶

فیورنتینا به دنبال مهاجم آرسنال

فیورنتینا به دنبال مهاجم آرسنال

باشگاه فیورنتینا که در جذب قرضی "مروان شاماخ"، مهاجم باشگاه آرسنال ناکام بود اکنون قصد دارد با قراردادی دائمی او را به خدمت بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان فیورنتینا چند هفته پیش برای جذب قرضی شاماخ تا پایان فصل با مسئولان آرسنال وارد مذاکره شدند اما سران توپچی‌ها پیشنهاد نماینده ایتالیا را رد کردند.

اما با توجه به اینکه فیورنتینا قبل از پایان مهلت نقل و انتقالات خواهان یک مهاجم جدید است رسانه‌های ایتالیایی اعلام کردند آنها برای جذب شاماخ پیشنهاد جدیدی ارائه کرده‌اند و از توافق سران آرسنال نیز اطمینان دارند.

شاماخ در این فصل تا به حال تنها یک گل برای آرسنال به ثمر رسانده است. شانس حضور او در ترکیب اصلی توپچی‌ها نیز با آمدن تیری آنری که به صورت قرضی و برای مدت دو ماه به جمع سرخپوشان لندن پیوسته از بین رفت.

کد مطلب 1507716

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