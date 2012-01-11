تسهیلات تشویقی برای سرمایه گذاران شهرکهای صنعتی در شهرستانها اختصاص یابد

به گزارش خبرگزاری مهر،‌رضا صدیقی در جلسه شورای اداری شهرستان اهر گفت: متأسفانه عدم اختصاص تسهیلات تشویقی برای سرمایه گذاران در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته باعث شده که این افراد رغبتی به سرمایه گذاری در شهرستانها نداشته و ترجیح می دهند طرح های تولیدی و صنعتی و سرمایه گذاری خود را در مرکز استان ایجاد کنند.

وی گفت: باید شرکت شهرکهای صنعتی و وزارت صنعت و بازرگانی سازوکار و تمهیداتی را برای سرمایه گذاران در شهرستان ها فراهم نمایند که این افراد تشویق شوند در شهرستان ها سرمایه گذاری کنند نه اینکه قیمت زمین واگذاری در شهرک های صنعتی استان و شهرستان یکسان باشد.

وی در ادامه با اشاره به شهرک جدید صنعتی اهر، خواستار تسریع و اختصاص اعتبارات بیشتر برای تکمیل زیرساختهای این شهرک شد.

رئیس شورای اداری شهرستان اهر همچنین به برگزاری موفق همایش فرصتهای سرمایه گذاری شهرستان اهر نیز اشاره کرد و افزود: الحمدالله با حمایت و پشتیبانی مسئولان استان و شهرستان بخصوص استاندار محترم آذربایجان شرقی و دفتر خدمات سرمایه گذاری گامهای بسیار مؤثر و عملی برای تحقق اهداف سال جهاد اقتصادی و سیاستهای اشتغالزایی دولت برداشته شد.

وی گفت: در این همایش تفاهم نامه 51 طرح تولیدی، خدماتی، رفاهی و صنعتی در بخشهای معدن، کشاورزی، خدمات بازرگانی، صنعت و گردشگری با سرمایه گذاری چهار هزار میلیارد ریال امضاء شد که با اجرایی شدن این طرح های مهم زمینه اشتغال برای بیش از چهار هزار نفر فراهم می شود.

رضا صدیقی به راه اندازی دفتر کار آفرینان در محل فرمانداری اهر نیز اشاره کرد و افزود: این دفتر هماهنگی های لازم را با ادارات و نهادها انجام داده و آماده ارائه خدمات مشاوره ای و راهنمایی و ارائه بسته های سرمایه گذاری توجیه دار برای سرمایه گذاران است.