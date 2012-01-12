رهنمودهای رهبر انقلاب چراغ راه انتخابات آینده است

به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به زمان اعلام اسامی نهایی داوطلبان نمایندگی شور و حساسیت خاصی در بین مردم استان در خصوص مشخص شدن داوطلبان دیده می شود.

پس از پایان یافتن بررسی صلاحیت ها در هیئت های اجرایی و اعلام اسامی افراد به وزارت کشور و نیز داوطلبان و در پی رهنمودهای ارزشمند و روشنگرانه مقام عظمای ولایت در 19 دی ماه برخی از مسئولان استانی در این زمینه دیدگاههای خود را مطرح کردند.

احمد عجم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر فضای انتخاباتی استان را مطلوب و با نشاط توصیف کرد و رهنمودهای رهبری را راهگشای همه امور دانست.

عجم اظهارداشت: فضای استان بسیار فضای خوب و با نشاط است و با همکاری همه مدیران و دست اندرکاران فضایی ایجاد شد تا همه سلایق مختلف به عنوان داوطلب حضور یافته و ثبت نام کردند و روند اجرایی کارها نیز مطلوب است.

وی افزود: با تشکیل ستاد انتخابات استان همه مسائل رصد و نیازها تامین شده تا روند کارها شتاب بیشتری گیرد و با حمایت های لازم کاری کرده ایم تا مسیر اجرای قانون تسهیل شود.

راهبرد دولت مشارکت حداکثری مردم

عجم یادآورشد: استراتژی و راهبرد دولت در انتخابات، مشارکت حداکثری مردم و اجرای دقیق قانون است و از نگاه مسئولان استان مهم ترین مسئله این است که فضا به گونه ای باشد که مردم با علاقه بیشتری در انتخابات شرکت کنند.

رهنمودهای رهبری چراغ راه مسئولان انتخابات است

عجم با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در 19 دی ماه اظهارداشت: مقام عظمای ولایت چون گذشته همواره در موقعیت های حساس با ایراد سخنان روشنگرانه مسیر مسئولان و مردم را بخوبی ترسیم کرده اند و بطور حتم توجه به این بیانات و حرکت در مسیر آن موجب حفظ وحدت و همبستگی مردم و ناامیدی دشمنان خواهد شد.

این مسئول یادآورشد: به گفته رهبر معظم انقلاب مردم با حضور خود مشت محکمی بر دهان بیگانگان خواهند زد و اقتدار خود را به رخ دشمن خواهند کشید.

مجریان از سختگیری پرهیز کنند

استاندار قزوین پرهیز مجریان از سخت گیری های بی مورد را مورد تاکید قرار داد و گفت: مطمئن هستیم مردم چون گذشته با شور و نشاط به صحنه می آیند و از مجریان هم انتظار داریم که از سخت گیری های بی مورد پرهیز کنند تا شور و نشاط بیشتری در استان حاکم شود هر چند من هم سخت گیری خاصی در استان نمی بینم و خوشبختانه روند کارهای اجرایی سالم، قانون مند و رو به رشد است.



رد صلاحیت ها از راه قانون پیگیری شود

استاندار در خصوص رد صلاحیت تعدادی از داوطلبان بویژه یکی از نمایندگان فعلی استان در هیئت های اجرایی تصریح کرد: در حال حاضر درمرحله شروع کارهای اجرایی هستیم و باید منتظر نتیجه نهایی که در سوم اسفند اعلام می شود باشیم و در آن روز این افرادی که در نهایت تائید شده و در صحنه رقابت باقی خواهند ماند به طور رسمی مشخص می شوند.

عجم گفت: شاید بعضی ها به روند کاری هیئت های اجرایی اعتراضی داشته باشند که طبیعی است و خوشبختانه قانون این موارد را پیش بینی کرده و اعتراض این افراد هم قابل احترام و پیگیری است و چه بسا این اعتراض افراد به نتیجه برسد و برخی بتوانند اعتراض خود را به کرسی بنشانند و با تجدید نظر از سوی شورای نگهبان تائید شوند.

استاندار قزوین تصریح کرد: از نظر ما جواب نهایی هیئت های اجرای و نظارت و شورای نگهبان قابل احترام است و هر چه اعلام شود از آن حمایت می کنیم.

عجم یادآورشد: مهمترین وظیفه ما و تریبون های مختلف و رسانه ها این است که مردم را به تبعیت از مقام معظم رهبری و قدرت نمایی در مقابل نظام سلطه دعوت کنیم تا با شرکت حداکثری بار دیگر اقتدار نظام اسلامی در مقابل بدخواهان عرض اندام کند.