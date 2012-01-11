به گزارش خبرنگار مهر، در هفته پنجم از دور برگشت و پایانی مرحله مقدماتی این مسابقات در گروه A در دو دیدار تشریفاتی نفت تهران با نتیجه 6 بر یک میهمان خود پیشگامان آسانسور مازندران را شکست داد و آبفای زنجان با نتیجه 4 بر 3 مغلوب میزبان خود شهرداری ملایر شد. این هفته نماینده بابل استراحت داشت.

بر این اساس در گروه دوم در یک دیدار حساس تیم تله کابین گنجنامه همدان با نتیجه 6 بر یک و در سالن شهدای هفتم تیر نیروی زمینی ارتش را مغلوب کرد.

در همین گروه سایپا شمال با نتیجه 7 بر صفر مجاهدان صنعت برق ایران(گلوگاه) را شکست داد تا صعود نماینده همدان نیز به مرحله نهایی قطعی شود. این هفته نماینده سبزوار استراحت داشت.



به این ترتیب در مرحله نیمه نهایی این مسابقات تیم خونه به خونه بابل به مصاف تله کابین گنجنامه همدان می رود و موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج(ع) سبزوار با تیم شهرداری ملایر روبرو می شود.



مسابقات مرحله نیمه نهایی و نهایی این مسابقات که با نام جام ولایت برگزار می شود، روز سه شنبه 27 دی ماه در سالن 12 هزار نفری آزادی تهران برگزار می شود.