به گزارش خبرگزاری مهر، پس از اینکه آنری 35 ساله به طور قرضی برای مدت دو ماه از نیوریورک ردبولز آمریکا به تیم فوتبال آرسنال پیوست، اکنون پیرس هم با آرسنالی‌ها تمرین می‌کند و رسانه‌های انگلیسی شایعه کرده‌اند که این بازیکن هم به جمع توپچی‌ها خواهد پیوست.

پیرس در گفتگو با اکیپ اظهار داشت: نه، مطمئنا نه. این موضوع بی تردید نه طرح من است و نه آرسن ونگر که تعداد زیادی بازیکنان میانی در اختیار دارد.

وی افزود: آنچه در باشگاه‌های انگلیسی حائز اهمیت است این است که آنها با بازیکنان قدیمی خود با احترام رفتار می‌کنند. آنچه در خصوص "پل اسکولز" در منچستریونایتد و "تیه‌ری آنری" در آرسنال روی داد، هرگز برای من تعجب برانگیز نبود. این داستان زیبا بین آرسنال و آنری در جریان است و در خصوص من صحت ندارد.