برخی فیلسوفان تحلیلی، اخلاق را به احساسات تقلیل دادند

دکتر کریج بارتالامه استاد دانشگاه ری دیمر در کانادا در خصوص تأثیر فلسفه تحلیلی بر کاربردی شدن موضوعات اخلاقی به خبرنگار مهر گفت: در ابتدا باید توجه داشت که آرای فیلسوفان تحلیلی ریشه در آرای عصر روشنگری دارند.

وی افزود: گاهی در این فلسفه، مسائل اخلاقی به عنوان موضوعات کاربردی فلسفه تحلیلی واقعی پنداشته نشده است. به عبارت دیگر اخلاق و مسائل آن در عداد مسائل کاربردی و عملی فلسفه تحلیلی از سوی فیلسوفان تحلیلی به شمار نیامده است.

این فیلسوف معاصر تصریح کرد: بر این اساس برای نمونه اخلاق به احساسات و احساسات گرایی تقلیل و تحویل یافت. به رغم اینکه در نفس مدرنیته نکات قابل تأملی نیز وجود داشت ولی قرن بیستم فلسفه روشنگری را به تاراج برد.

وی یادآور شد: رجوع و بازگشت فلسفه تحلیلی به اخلاق امری ضروری و اساسی است اما سؤال این است که فلسفه تحلیلی چگونه خواهد توانست به این امر مبادرت ورزد و چگونه می تواند بر چالشها مسلط شود.

استاد الهیات دانشگاه ری دیمر کانادا تأکید کرد: جریان پست مدرن اگر چه بحث بازگشت به اخلاق را مطرح می‌کند اما این جریان فکری فاقد بنیانهای لازم برای تحقق این موضوع است.

کریج بارتالامه تصریح کرد: در حال حاضر معتقدان به دین و فیلسوفان روشنگری باید رویکرد جدی به اخلاق را مورد توجه داشته باشند.

وی یادآور شد: در حال حاضر فیلسوفان تحلیلی مسیحی مانند آلوین پلنتیگا مورد حمایت معتقدان به دین و فلسفه مبتنی بر دین است. در واقع تلاشهای او در حوزه اخلاق از منظر دینی و فلسفه مبتنی بر دین مورد حمایت است.

این الهی دان در پایان تصریح کرد: بازگشت دین و توجه دین به اخلاق امری مهم و ضروری برای دنیای امروز است. اما در مورد فلسفه تحلیلی باید بگویم به شخصه موافق فلسفه قاره‌ای هستم تا فلسفه تحلیلی.