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۲۱ دی ۱۳۹۰، ۲۰:۵۷

فریدون عزیزی:

امیدواریم شورای عالی انقلاب فرهنگی بر انتخاب "دانشجو" صحه بگذارد

امیدواریم شورای عالی انقلاب فرهنگی بر انتخاب "دانشجو" صحه بگذارد

عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی یادآور شد: امیدواریم انتخاب فرهاد دانشجو را شورای عالی انقلاب فرهنگی را هم صحه بگذارد و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون عزیزی عصر امروز در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد، افزود: مسلماً کار ریاست دانشگاه آزاد با وسعت مسائل آموزشی که دارد مسئله بسیار مهمی است.

وی خاطرنشان کرد: خوشحال هستیم که هیئت امنا توانست به اکثریتی برای انتخاب فرهاد دانشجو برسد. به نظر می رسد که وی هم سابقه اجرایی فراوان و هم دانشمندی است که به خوبی از نظر مسائل دانشگاهی وارد است. همچنین مسائل اجرایی نیز در سابقه وی درخشان است.

عزیزی ابراز امیدواری کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی هم بر انتخاب فرهاد دانشجو صحه بگذارد و به عنوان ریاست دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شود.

کد مطلب 1507786

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