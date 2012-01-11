امیدواریم شورای عالی انقلاب فرهنگی بر انتخاب "دانشجو" صحه بگذارد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون عزیزی عصر امروز در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد، افزود: مسلماً کار ریاست دانشگاه آزاد با وسعت مسائل آموزشی که دارد مسئله بسیار مهمی است.

وی خاطرنشان کرد: خوشحال هستیم که هیئت امنا توانست به اکثریتی برای انتخاب فرهاد دانشجو برسد. به نظر می رسد که وی هم سابقه اجرایی فراوان و هم دانشمندی است که به خوبی از نظر مسائل دانشگاهی وارد است. همچنین مسائل اجرایی نیز در سابقه وی درخشان است.

عزیزی ابراز امیدواری کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی هم بر انتخاب فرهاد دانشجو صحه بگذارد و به عنوان ریاست دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شود.