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۲۱ دی ۱۳۹۰، ۲۰:۳۸

از ابتدای سالجاری/

91 حلقه چاه در لرستان برق دار شد

91 حلقه چاه در لرستان برق دار شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت توزیع برق استان لرستان گفت: از ابتدای سالجاری تا کنون بیش از 91 حلقه چاه در این استان برق دار شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بحرینی در این رابطه اظهار داشت: با این اوصاف تعداد چاههای برق دار لرستان به بیش از سه هزار و 667 حلقه چاه رسیده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سالجاری تا کنون بیش از 400 متقاضی برقی کردن چاههای آب و پمپاژ در لرستان تشکیل پرونده داده است عنوان کرد: با توجه به سیاستهای ابلاغی وزارت نیرو و سهمیه های اعلام شده فقط 91 حلقه از این تعداد برق دار شده است.

بحرینی ادامه داد: پرونده بقیه متقاضیان اولویت بندی شده است که در آینده و با اخذ موافقت وزارت نیرو و شرکت توانیر برق دار خواهند شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان لرستان یادآور شد: در حال حاضر بخش کشاورزی 26 درصد از مصرف انرژی کل استان را به خود اختصاص داده که با تمهیدات اتخاذ شده و سیاستهای مبتنی بر کاهش مصرف تمامی راهکارهای لازم در اختیار کشاورزان لرستانی قرار داده شده است.

کد مطلب 1507788

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