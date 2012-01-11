رئیس هیئت نظارت بر انتخابات مازندران استعفا کرد/ خلیلی رئیس جدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه‌ای که از دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان مازندران به دفتر مهر در مازندران ارسال شد، آمده است: بر اساس بند (ب) ماده 33 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هیچی ک از اعضای هیئت اجرایی و ناظران شورای نگهبان و اعضای شعب نام و اخذ رای نباید در حوزه انتخابیه با داوطلبان انتخابات رابطه‌ خویشاوندی نسبی و یا سببی داشته باشند.

حجت‌الاسلام محمدی لائینی، رئیس هیئت نظارت و بازرسی بر انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی مازندران، به دلیل خویشاوندی یکی از نامزدها در حوزه انتخابیه شهرستان بهشهر و نکا با وی از سمت خود استعفا داد.

شورای نگهبان با پذیرش استعفای حجت ‌الاسلام محمدی لایینی، موسی خلیلی را به این سمت منصوب کرد.

خلیلی سابقه عضویت در دوره‌های مختلف انتخابات در هیئت نظارت استان و شهرستان را دارد.

