ما هیچ ارتباطی با کشته شدن دانشمند هسته ای ایران نداریم!

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه لحظاتی پیش گزارش داد آمریکا اعلام کرده است هیچ ارتباطی با ترور دانشمند هسته ای ایران ندارد.



ادعای آمریکا مبنی بر اینکه ارتباطی با ترور دانشمند هسته ای ندارد در حالی است که اظهارات صریح رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه سال جاری میلادی، سال حوادث ناخوشایند برای ایران خواهد بود و همچنین اظهارات یک مقام صهیونیست در سایت وزارت خارجه رژیم اشغالگر قدس که خواستار ادامه گزینه ترور و تحریم برای متوقف کردن برنامه هسته ای صلح آمیز ایران شده بود و بلافاصله از روی سایت حذف شد، نشان می دهد که رژیم صهیونیستی با همدستی آمریکا با این اقدامات تروریستی و ناجوانمردانه در کنار برخی کشورهای منطقه و عناصر خیانتکار داخلی یک ائتلاف شوم و نامقدس علیه ملت ایران تشکیل داده و درصدد انتقامجویی برآمده اند تا به زعم خود، پیشرفت هسته ای ایران را متوقف کنند.



شهید احمدی روشن معاون بازرگانی سایت نطنز بود که صبح روز چهارشنبه 21 دی در عملیاتی تروریستی به شهادت رسید. این در حالی است که بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اخیرا با شهید احمدی روشن ملاقات داشته اند. رسانه ها پیش از این خبر داده بودند که نام دانشمندان هسته ای ایران که در ماه های گذشته به شهادت رسیده اند در لیست تحریم شورای امنیت سازمان ملل بوده و انتشار این فهرست توسط منابع غربی بهترین رانت اطلاعاتی به گروه های تروریستی برای شناسایی و ردیابی دانشمندان ایرانی است.