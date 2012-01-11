تنها آسیاب آبی سنگی شمال ساماندهی می شود

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت : این مکان و آسیاب تاریخی که در حال تخریب است، ساماندهی می شود.



قربان عباسی اظهار داشت: با انجام مطالعات اولیه به زودی کار مرمت و بازسازی این آسیاب قدیمی شروع می شود.

وی اظهار داشت: آسیاب آرد آبی - سنگی محمد آبادکتول یک مکان تاریخی در استان است که درردیف ثبت ملی نیز قرار گرفته است.

عباسی بیان داشت: علاوه بر بازسازی این آسیاب، برای جلب مسافران و گردشگران در بخش گردشگری نیز برنامه ریزی شده است.

به گزارش مهر، آسیاب آبی محمد آبادکتول با بیش از 500 سال قدمت در شش کیلومتری جنوب شهر فاضل آباد، ابتدای ورودی منطقه گردشگری محمد آبادکتول واقع شده است.

آسیاب آبی - سنگی محمدآباد کتول تنها آسیاب قدیمی گلستان است که به رغم داشتن بیش از 500 سال قدمت در آستانه تخریب قرار گرفته است و اکنون به محلی برای نگهداری علوفه دامی تبدیل شده است.

این آسیاب قدیمی در 30 کیلومتری شرق مرکز گلستان و در دهنه محمدآباد کتول واقع شده است.

این آسیاب عاری از هرگونه آلودگی است و علیرغم آنکه تاکنون وعده های زیادی برای مرمت آن داده شد، اجرای این وعده ها هنوز محقق نشده است.

سنگ آسیاب، دول گندم، جک، الک چوبی، پره ها، انبار غله مسنی یا کانال ورود آب از جمله بخش های این آسیاب قدیمی است که مدتها از کار افتاده است.