64 مرکز توانبخشی روزانه و شبانه در گیلان فعال هستند

رحیم تکاملی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه ارزشیابی مراکز غیر دولتی توانبخشی استان از بهمن ماه سال جاری آغاز می شود، بر ضرورت و اهمیت بیمه حوادث و بیمه مسئولیت مراکز و مدیران تاکید کرد و افزود: با وجود رعایت تمامی نکات ایمنی و استاندارد این مهم باید انجام شود.

وی اظهارداشت: مدیران مراکز استفاده از لوازم گاز سوز و برقی غیر استاندارد که می تواند صدمه ای جبران ناپذیر به مراکز و معلولان مستقر دراین مراکز وارد کند، پرهیز کنند زیرا معلولان به دلیل محدودیتهایی که دارند در برابر حوادث بیشتر آسیب پذیر هستند.

معاون توانبخشی گیلان در ادامه ضمن تشکر از خدمات مراکز برای ارائه خدمات به معلولان، رعایت سقف شهریه اعلام شده از سوی بهزیستی را ضروری دانست و گفت: ارتقای کیفیت خدمات باید صورت گیرد تا خانواده ها با امنیت و آرامش لازم معلولان خود را به این مراکز تحویل دهند.

وی همچنین با اشاره به اینکه ارزشیابی مراکزغیر دولتی توانبخشی بهزیستی استان از اول بهمن ماه سال جاری آغاز و دو ماه به طول می انجامد، یادآورشد: این ارزشیابی معیاری برای درجه بندی مراکز و پرداخت یارانه خواهد بود.