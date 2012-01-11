بخشهایی از تهران لرزید/ مرکز زمین لرزه اطراف قائمشهر است

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دقایقی قبل زلزله ای به قدرت 4 و 9 دهم ریشتر در منطقه آب بندی قائمشهر رخ داد که در ساری، بهشهر و بخش هایی از تهران احساس شد.

وی ادامه داد: هنوز از جزئیات این زمین لرزه یا تلفات آن خبری در دست نیست.