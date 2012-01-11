  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۱ دی ۱۳۹۰، ۲۱:۲۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

بخشهایی از تهران لرزید/ مرکز زمین لرزه اطراف قائمشهر است

بخشهایی از تهران لرزید/ مرکز زمین لرزه اطراف قائمشهر است

مدیر روابط عمومی سازمان امداد و نجات هلال احمر گفت: زلزله 4 و 9 دهم ریشتری دقایقی قبل در روستای آب بندی قائمشهر در بخشهایی از تهران احساس شد.

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دقایقی قبل زلزله ای به قدرت 4 و 9 دهم ریشتر در منطقه آب بندی قائمشهر رخ داد که در ساری، بهشهر و بخش هایی از تهران احساس شد.

وی ادامه داد: هنوز از جزئیات این زمین لرزه یا تلفات آن خبری در دست نیست.

کد مطلب 1507812

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها