زمین لرزه مازندران خسارت جدی نداشت/ اعزام امدادگران به بابل

هادی خنجری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس اعلام فرماندار شهرستان بابل، با وقوع زلزله اکیپی از ستاد مدیریت بحران بابل، عازم محل کانونی زلزله شدند.

وی افزود: هم اکنون نیروهای امدادی استان به منطقه مرزیکلا بابل اعزام شدند تا جلو خسارات احتمالی را بگیرند.

خنجری بیان داشت: تمامی نیروهای امدادی مازندران در آماده باش کامل هستند با این حال این زمین لرزه شامگاهی بسیاری از ساکنان را ترسانده است.

به گزارش مهر، زمین لرزه 4.8 ریشتری مازندران، همچنین شرق استان و بخشهایی از سمنان و گلستان را لرزانده است.

مردم مناطق مرکزی استان به واسطه ترس از این زلزله شدید، نگران بوده و بعید است که امشب را به آسانی صبح کنند.

هوای نقاط مختلف مازندران در روز چهارشنبه صاف و آفتابی بوده است.